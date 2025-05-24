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Орбан со своими шпионскими перфомансами выглядит несмешным клоуном

Алексей Копытько
24 мая 2025, 06:10
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Есть Венгрия (которая нам помогает) и венгры, которые делают много полезного и сочувствуют. А есть товарищ Орбан.
Виктор Орбан
Виктор Орбан / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, pixabay.com

Пока товарищ Орбан выдумывает разную чушь, хватает венгров, называет их украинцами и обвиняет в шпионаже ради политических бонусов, в мире даром времени не теряют.

За вчерашние сутки:

1.НЮТ опубликовала познавательный материал. В Бразилии разоблачили масштабную операцию российской разведки – "фабрику шпионов". Россияне генерировали в Бразилии фейковые личности, годами жили под этими личностями, создавая легенду, и уже как "бразильцы" интегрировались в целевых странах для шпионажа.

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Сюжет многогранный.

С одной стороны, испорчен многолетний труд россиян, и это позитив.

С другой стороны, сразу же возникает вопрос, а сколько таких схем ещё развёрнуто?

При этом масса пикантных подробностей. Из десятка установленных персонажей только один задержан и сидит в Бразилии. Остальные благополучно улизнули. США требуют экстрадиции задержанного, ибо он уже отметился в Америке. Бразилия не выдаёт. Но персонаж может быть заигран в обмене задержанными между РФ и США.

Эти россияне не шпионили против Бразилии, лишь использовали её территорию втёмную. Поэтому им вменяют подделку документов и разные виды мошенничества. Но осадок остался.

2. По сообщениям турецких, и даже больше – азербайджанских СМИ, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) раскрыла сеть китайских шпионов, которые вели в Турции антиуйгурскую деятельность. Все показательно задержаны, с картинками.

Шпионаж – дело житейское. А вот публичное разоблачение шпионов – это политический акт. Видимо, китайцы перестали стесняться, чем обидели турецких специалистов.

А может - дело в другом.

Месяц назад начали циркулировать новости, что Китай собирается снять санкции с депутатов Европарламента, введённые как ответная мера на ограничения со стороны ЕС, мотивированные притеснением уйгуров. Это сразу начали интерпретировать как способ разблокировать межпарламентское сотрудничество и активизировать диалог на фоне девиантного поведения США.

А тут внезапно всем напомнили, что официальный Пекин по-прежнему враждебен к уйгурам. И даже шпионит за ними на территории других стран. Просто так совпало, наверное.

3. Национальный центр кибербезопасности Британии напомнил о себе, распространив новость о противодействии зловредной кибердеятельности ГРУ: россияне атаковали западные логистические компании, в т.ч. – осуществлявшие поставки в Украину…

На фоне этого всего товарищ Орбан со своими шпионскими перфомансами выглядит несмешным клоуном. Эти истории скоро улягутся. Но осадок останется.

Поэтому стоит разделять: есть Венгрия (которая нам помогает) и венгры, которые делают много полезного и сочувствуют. А есть товарищ Орбан с миньонами. Который выбрал конфликт с Украиной как способ поправить ситуацию в борьбе за сохранение власти.

Выбор очень плохой, его стоит пересмотреть и вернуться к нормализации.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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