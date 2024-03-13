Орбан озвучивает Трампа или Путина?

Что это было между В. Орбаном и Д. Трампом? Такое, с трупным запахом колониализма и пренебрежением международными обязательствами?

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Виктор Орбан и Дональд Трамп / Фото: facebook.com/orbanviktor

По словам Орбана, Трамп сообщил ему, что не собирается выделять на помощь Украине ни цента, то есть, "забыть" о Будапештском меморандуме и других договоренностях между США и Украиной. Европа сама такую помощь не потянет, поэтому российско-украинская война закончится - полностью к удовольствию путина.

Президент США - не Папа Римский, возможностей для воплощения белопрапорных фантазий у него несравненно больше. С учетом таких откровенно пророссийских идей становится понятнее активность отдельных европейских стран относительно возможного ввода своих войск в Украину для остановки продвижения недоимперии.

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Но все это, включая Орбана, который где-то в Мукачево подписывает акт аннексии Закарпатья - лишь страхи, угрозы и возможности, а не реальность, которая уже воплощается. Впадать в отчаяние, на что, собственно, и рассчитаны путинско-орбановские демарши, рано.

Неоднократно говорил, что Трамп в Белом Доме, если действительно начнет реализовывать свои идеи (а это далеко не факт!), составляет угрозу. Не только для Украины, но и для всего мира. И не потому, что он невежественный и мстительный. А потому, что нацеленность на разрушение того, что не устраивает его лично, у Трампа значительно сильнее, чем намерение построить что-то, что будет устраивать многих.

Трамп хочет разогнать ООН, потому что эта структура ничего не решает, только проедает огромные деньги и еще и порождает политических конкурентов Трампа вроде Ники Хейли. На самом деле так оно и есть, но никто не слышал, что Трамп предлагает вместо ООН. Свободную конкуренцию джунглей "Кто сильнее, тот и прав"?

Трамп намерен разрушить НАТО, потому что, по его мнению, Штатам надо затратно нести бремя безопасности для европейских союзников. Предположим, что такое произойдет. Европа вынуждена будет создавать собственные силы безопасности, и раскрученный сейчас европейский ВПК ей пригодится. А Украина претендует быть ядром этих европейских сил безопасности, то есть, никто не отдаст ее Кремлю.

И что тогда будет делать Трамп? Силой всех американских флотов будет защищать сухопутную границу с Мексикой? Начнет разоружаться? Или начнет военную конфронтацию с Китаем? Это точно будет безопаснее и дешевле, чем поддержка Украины, американские избиратели оценят...

Также Трамп с удовольствием поспособствовал бы распаду ЕС, потому что европейцы становятся все более своевольными и не спешат делать то, что выгодно США, а не ЕС, например, развертывание торговой войны с Китаем. А ведь в результате американского давления да еще и при отсутствии зонтика безопасности от США Европа наоборот может начать активнее взаимодействовать с Китаем, в первую очередь, экономически, о чем Китай мечтает.

Делаю все эти теоретические предположения исключительно как иллюстрацию того, что действуя с позиций силы, вполне возможно получить результат, полностью противоположный желаемому. Путин, который хотел через демонстративное нападение на Украину поставить мир на колени, уже в этом убедился.

Трамп в своем азарте разрушителя на путина несколько похож. Но политическая система США значительно более защищена от проявлений безрассудного авторитарного авантюризма.

И последнее: нам свое делает. Во всех смыслах. Всегда и везде.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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