Орбан ходит по краю: почему НАТО и ЕС не торопятся выгонять Венгрию

Орбан понимает, что Венгрию не будут выгонять из ЕС или НАТО и открыто этим злоупотребляет. Но как минимум на уровне Европейского Союза ситуация в 2025 году изменится.

https://opinions.glavred.info/orban-hodit-po-krayu-pochemu-nato-i-es-ne-toropyatsya-vygonyat-vengriyu-10585142.html Ссылка скопирована

Венгрию в 2025 году могут лишить права вето в Евросоюзе/ коллаж Главред, пресс-служба Европарламента

Несмотря на многочисленные заявления и действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана Вопрос выхода Венгрии из ЕС и НАТО на Западе не обсуждают по одной простой причине - что в первом, что во втором случае нет механизма для исключения страны. То есть страна может выйти самостоятельно, но она не может быть исключена другими членами. По крайней мере, таких прецедентов мы еще не имеем.

В ЕС есть история о Брекзите, которую инициировала Великобритания. Из НАТО в 1960-х, при президентстве де Голля несколько раз выходила Франция, но это тоже было инициативой Франции и не было связано с другими странами.

Орбан прекрасно это понимает, поэтому позволяет себе такие действия, зная, что никто Венгрию не будет выгонять из ЕС или НАТО и открыто этим злоупотребляет. Но как минимум на уровне Европейского Союза ситуация в 2025 году изменится. Потому что еще до выборов в Европарламент активно обсуждали вопрос необходимости изменения процедуры голосования при принятии важных решений и пришли к выводу, что решение должны принимать квалифицированным большинством. То есть право вето будет просто ликвидировано и Орбан не сможет делать то, что он делал до сих пор.

видео дня

Такой вариант решит проблему права вето на уровне Европейского Союза в целом, ведь любая страна теоретически может заблокировать решения, за которые высказываются, например, 95% стран. Есть и другие варианты, которые могут заставлять Орбана менять позицию. Это, например, возможность Европейского Союза вводить определенные ограничительные действия в отношении той или иной страны-нарушителя процедур ЕС.

Это, кстати, может касаться ограничений права голоса той или иной страны по определенным вопросам. В свое время была аналогичная история с Австрией, но от такого подхода быстро отказались, потому что тогда многие австрийцы и представители других стран сказали, что неправильно наказывать страну за наличие в ней определенных политических сил (в то время на выборах в Австрии фактически победили неонацисты, которым ограничили возможности голосовать на уровне ЕС). Этот прецедент не использовался в истории Европейского Союза, но против Орбана потенциально его все-таки могут использовать.

Тем более, что Орбан доводит ситуацию до критической черты, а потом сразу отходит в сторону. А поскольку Венгрия - это страна, которая получает огромные дотации из европейского бюджета, эти деньги можно блокировать. Однако их блокируют не из-за того, что Венгрия не голосует, а за невыполнение реформ или нарушение принципов и стандартов Европейского Союза. И как только Венгрия начинает переходить черту, ей сразу об этом напоминают.

То есть некоторые механизмы влияния существуют, просто они очень растягиваются во времени, и лучшим выходом здесь будет реформа просто Европейского Союза, где процессы принятия решений будут сведены не к общему консенсусу квалифицированного большинства. А в случае с НАТО надо понимать, что позиция Венгрии может быстро измениться как только Соединенные Штаты сделают ей прозрачный намек. Ведь там вынуждены принимать во внимание мнение ключевой страны Альянса.

Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред