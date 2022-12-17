Народу объявят, что Путин болен, а трусливые депутаты оформлят его отстранение от власти в связи с невозможностью по состоянию здоровья работать.

В России народу объявят, что Путин болен, считает Эйдман / Коллаж фото сайт Кремля, 93-я ОМБр Холодный Яр

Оптимистический прогноз на 2023 год (хотите верьте, хотите нет).

1. С начала года в результате санкций серьёзно уменьшается поток нефтедолларов. Это приводит к усилению экономического и бюджетного кризиса, резкому сокращению кормовой базы путинской верхушки, за которую начинаются напряжённые схватки.

2. Украина проводит новое наступление, на этот раз в Запорожье. Фронт агрессора разваливается, мобики и зеки бегут, сметая все на своём пути к Азовскому морю, а затем - в Крым и Россию. Но и Крым уже сложно удержать. Начинаются столкновения между частями отступающей армии: пригожинцами, кадыровцами, офицерами и мобиками. В армии нарастает бардак и хаос.

3. Российской верхушке, чтобы срочно заморозить все более разорительную, провальную войну, надо договариваться с Украиной и Западом. Ей также необходим козёл отпущения, на которого можно списать поражение. С Путиным никто из украинских и западных лидеров договариваться ни о чем больше не будет, к тому же на него можно списать все проблемы и неудачи. Поэтому окружение или уговаривает Путина уйти на покой, обещая оставить привилегии и гарантии, или просто смещает его (возможно, физически устраняет).

4. Народу объявляют, что Путин болен, а трусливые депутаты оформляют его отстранение от власти в связи с невозможностью по состоянию здоровья осуществлять президентские обязанности.

5. Президентом автоматически становится Мишустин, который запрашивает переговоры о мире с Украиной и Западом.

6. В качестве условий нормализации отношений Запад требует не только вывода войск из Украины и выплату ей репараций, но и освобождение всех российских политзаключенных и проведение свободных выборов под международным контролем.

7. В условиях кризиса, развала путинской вертикали власти, массовых беспорядков российские власти вынуждены принять эти условия.

В реальности все может быть не совсем так и даже совсем не так. Но, хочется думать, что в наступающем году будет движение именно в этом направлении.

Апдейт. П. 2. - ключевой пункт в прогнозе, если он реализуется и весь прогноз становится вполне реальным.

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