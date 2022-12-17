glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Оптимистический прогноз на 2023 год

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

17 декабря 2022, 19:21
Народу объявят, что Путин болен, а трусливые депутаты оформлят его отстранение от власти в связи с невозможностью по состоянию здоровья работать.
Владимир Путин, ВСУ, украинские военные
В России народу объявят, что Путин болен, считает Эйдман / Коллаж фото сайт Кремля, 93-я ОМБр Холодный Яр

Оптимистический прогноз на 2023 год (хотите верьте, хотите нет).

1. С начала года в результате санкций серьёзно уменьшается поток нефтедолларов. Это приводит к усилению экономического и бюджетного кризиса, резкому сокращению кормовой базы путинской верхушки, за которую начинаются напряжённые схватки.

2. Украина проводит новое наступление, на этот раз в Запорожье. Фронт агрессора разваливается, мобики и зеки бегут, сметая все на своём пути к Азовскому морю, а затем - в Крым и Россию. Но и Крым уже сложно удержать. Начинаются столкновения между частями отступающей армии: пригожинцами, кадыровцами, офицерами и мобиками. В армии нарастает бардак и хаос.

3. Российской верхушке, чтобы срочно заморозить все более разорительную, провальную войну, надо договариваться с Украиной и Западом. Ей также необходим козёл отпущения, на которого можно списать поражение. С Путиным никто из украинских и западных лидеров договариваться ни о чем больше не будет, к тому же на него можно списать все проблемы и неудачи. Поэтому окружение или уговаривает Путина уйти на покой, обещая оставить привилегии и гарантии, или просто смещает его (возможно, физически устраняет).

4. Народу объявляют, что Путин болен, а трусливые депутаты оформляют его отстранение от власти в связи с невозможностью по состоянию здоровья осуществлять президентские обязанности.

5. Президентом автоматически становится Мишустин, который запрашивает переговоры о мире с Украиной и Западом.

6. В качестве условий нормализации отношений Запад требует не только вывода войск из Украины и выплату ей репараций, но и освобождение всех российских политзаключенных и проведение свободных выборов под международным контролем.

7. В условиях кризиса, развала путинской вертикали власти, массовых беспорядков российские власти вынуждены принять эти условия.

В реальности все может быть не совсем так и даже совсем не так. Но, хочется думать, что в наступающем году будет движение именно в этом направлении.

Апдейт. П. 2. - ключевой пункт в прогнозе, если он реализуется и весь прогноз становится вполне реальным.

Источник

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

19:21

Оптимистический прогноз на 2023 годмнение

19:12

Хотят начать наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в БеларусьВидео

Реклама
19:00

Деньги будут течь рекой: каким знакам Зодиака повезёт уже в январе 2023Видео

18:39

В России опозорили больного Баскова прямо на сценеВидео

17:58

Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и СуровикинымВидео

17:39

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

17:07

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на УкраинуВидео

17:04

Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст ГерманииВидео

16:48

Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для КремляВидео

16:41

Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробностиВидео

16:11

50% Киевской области пока без света - КулебаВидео

15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

15:41

В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали датуВидео

15:34

Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - ДаниловВидео

15:14

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

14:43

Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

14:31

В России заявили о разводе Варум и АгутинаВидео

Реклама
14:13

Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУВидео

14:02

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

13:55

"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктаторуВидео

13:42

Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие РоссииВидео

13:30

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

12:47

Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – ЗеленскийВидео

12:09

Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктаторомВидео

12:00

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

11:56

"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуостроваВидео

11:45

Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – ЗеленскийВидео

11:25

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

11:23

"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 годуВидео

11:18

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

11:01

Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" ПутинуВидео

10:41

Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISWВидео

10:32

"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

10:19

Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"Видео

09:57

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – PoliticoВидео

Реклама
09:54

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

09:37

РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУВидео

09:19

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малышаВидео

08:47

Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial TimesВидео

08:41

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю

08:37

"Ржавая военная машина начала двигаться": Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму КиеваВидео

08:28

Прекратите жить категориями "неделя-две" - война надолгомнение

07:51

"Украина должна выстоять": Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощиВидео

07:09

"Путин не хочет заканчивать войну": РФ не готова к переговорам и воюет на истощение – директор ЦРУВидео

06:56

Путин ускоряет предоставление Patriot Украинемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять