Операция в приграничной Курской области уже оправдана

Обзор (краткий) по событиям на Суджанском и Кореневском направлениях.

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Операция в Курской области / скриншот

Да, ВСУ действительно перерезали (физически) важную рокаду противника в Курской области РФ (дорога Рыльск – Коренево – Суджа), по крайней мере на участке Зеленый Путь – Свердликово.

Несмотря на громкий доклад генерала Герасимова Путину, никто из них пока не остановлен. Передовые подразделения ВСУ продолжают продвигаться по общему направлению Любимовка - Коренево, а также в районе г. Суджа (севернее Гончаровки), а также в направлении урочища Меловое.

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В полосу группировки "Курск" (прикрытие границы) командование противника начало перемещать часть сил с Волчанского направления (группировка "Белгород"), вероятно, из состава 11-го и 44-го армейских корпусов (АК). Скорее всего, речь идет об отдельных подразделениях 18-й мотострелковой дивизии (мсд) 11-го АК, а также 128-й отдельной мотострелковой бригаде (омсбр) 44-го АК.

По моему мнению, в активных (наступательных) действиях ВСУ на Суджанском и Кореневском направлениях украинскому командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности".

Судя по какой-то "приторможенной" реакции российского командования, процесс подготовки и организации (включая оперативное развертывание соответствующей украинской группировки) прошел как-то "мимо ушей" российских командных структур или был ими неверно истолкован (вероятно, они определили его как усилия украинского командования по "прикрытию Сумского направления", и генерал Буданов им в этом удачно "подыграл" своими заявлениями о "подготовке россиянами наступления на Сумы").

Даже в настоящее время российское командование имеет "очень отдаленное" представление о реальном (действительном) составе и структуре группировки ВСУ, которая задействована на Суджанском и Кореневском направлениях. Их оценки колеблются от "3-5 батальонов" до "4-5 бригад".

Самое интересное, что темпы продвижения передовых подразделений ВСУ на вышеуказанных направлениях в российском пограничье даже близко не сопоставимы с темпами наступления российских войск на Харьковском операционном направлении.

В течение 2-х суток ВСУ взяли под свой контроль территорию в Курской области РФ значительно больше, чем российские войска за полтора месяца в Харьковской области Украины.

В настоящее время реакция российского командования ограничивается полосой ГВ "Север". Перемещение резервов и дополнительных сил и средств в качестве усиления "проблемного направления" происходит исключительно внутри этой полосы.

Однако судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано или поздно противник будет вынужден направить туда войска с других операционных направлений (а вполне возможно и остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь). Даже с этой точки зрения операция ВСУ в приграничной Курской области уже оправдана.

Но мне почему-то кажется, что это еще не середина партии, и в ближайшее время у нас появится новое операционное направление.

Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

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