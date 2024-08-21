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Операция в Курской области и Приднестровье: что стоит знать

Александр Коваленко
21 августа 2024, 06:10
232
Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2-3 недели.
Операция в Курской области и Приднестровье: что стоит знать
Приднестровье / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот: відео

Насчёт Приднестровья…

Запустили тут волну, а теперь все спрашивают, можем или нет. Поясняю, в нынешних реалиях – нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьёзного обсуждения, не думаю, что уместно.

Приднестровье не вселяет доверия для Украины и это факт. Но, это территория Молдовы и СОУ не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.

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Но, просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путём силового воздействия, с применением как потенциала НВФ Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.

За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…

Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить своё будущее.

Ведь, если и вправду официальный Кишинёв обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2-3 недели.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Приднестровье Александр Коваленко Операция в Курской области
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