Опасные воды Черного моря... для россиян

На третий год войны Россия не может в Черном море применять свой флот (а точнее флотилию) для проведения надводного патрулирования.

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Русские не могут проводить надводное патрулирование / Коллаж Главред, фото facebook.com/oleksandr.kubrakov, МВД

России начала патрулировать Черного море подводными лодками. Что-то с этим не так или всё по плану?

По информации Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга в Азово-Черноморском регионе находится четыре российские подводные лодки проекта 636.6 "Варшавянка", которые заняты патрулированием. В целом это не то чтобы не их функционал, но куда подевались другие менее энергозатратные средства?

Четыре проблемные субмарины.

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Прежде всего давайте разберемся, каков состав российской подводной компоненты в Азово-Черноморском регионе и о каких конкретно субмаринах говорили в ЦСК?

К дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636.6 "Варшавянка" относятся субмарины "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород". Все они были сданы заказчику примерно в один и тот же период – в 2015-2016 годах, и все они являются носителями крылатых ракет морского базирования "Калибр" (по четыре пусковых установки на каждой).

Четвертой ДЭПЛ является представительница проекта 877В "Палтус" - "Алроса". Это довольно таки не новая подлодка (1989 года), но интересна она не только своим возрастом.

В 1992 году после принятия командой "Алросы" присяги Украине пророссийская часть команды заблокировала субмарину и не дала войти в состав ВМСУ. Подлодка долгое время не выполняла своих функций, пока россияне ее не переправили в Новороссийск.

"Алроса" неоднократно находилась на ремонтных работах: в 1998-1999 гг., 2009 году (после которого у субмарины отказал двигатель), в 2011-2012 годах, а также с 2014 по 2022 г.! После почти восьмилетнего ремонта и модернизации ДЭПЛ в спешке вернули в состав российского Черноморского флота, заявив, что подлодка получила возможность применять КРМБ "Калибр". Однако с 2022 года она так и не произвела ни одного пуска, что заставляет усомниться в этих заявлениях.

Видимо в условиях резко сокращающегося флота российскому командованию пришлось спешно решать вопрос с самым скандальным долгостроем, который большую часть своей "службы" или стоял на ремонте, или не функционировал, что также заставляет задаться вопросом о функциональности "Алросы" и ее безопасности для ее же экипажа.

Что же до подлодок "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород", то с учетом их вступления на службу, эти ДЭПЛ уже нуждаются в регламентных ремонтных работах, но вместо этого они получили еще большую нагрузку.

Опасные воды Черного моря.

С 2022 года Силы обороны Украины поразили и нанесли разной степени повреждения в Черном море не менее 56 российским как военным кораблям, так и судам. Причем среди них немало патрульных кораблей и катеров, которые были поражены морскими дронами в ходе выполнения их прямого функционала - патрулирования в открытом море.

Стоит отметить, что только в 2024 году СОУ поразили не менее 11 российских кораблей, из которых патрульный функционал (или приближенный к нему) могли выполнять: ракетный катер проекта 12411М "Ивановец", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Эти корабли были повреждены и потоплены как в ходе патрулирования, так и во время нахождения в казалось бы безопасных бухтах. Для уничтожения применялись средства поражения воздушного типа - например, Storm Shadow/SCALP-EG, а также морские дроны типа MAGURA V5.

Примечательно то, что согласно публикуемым российскими оккупантами видео, патрулированием Черного моря надводными средствами в последнее время занимаются именно украинские дроны, в то время как для россиян осталась только опция подводного патрулирования.

Выводы.

На третий год войны Россия не может в Черном море применять свой флот (а точнее флотилию) для проведения надводного патрулирования.

Оккупанты не только были вынуждены вывести весь боевой состав кораблей в Новороссийск, а часть даже в Каспийское море, но и для патрулирования акватории Черного моря задействовать подводную компоненту - поскольку потери надводной стали критическими.

Причем применять и достаточно активно именно в тот период, когда этим подлодкам самое время отправляться на ремонт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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