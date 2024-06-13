УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Опасные воды Черного моря... для россиян

Александр Коваленко
13 июня 2024, 06:17
59
На третий год войны Россия не может в Черном море применять свой флот (а точнее флотилию) для проведения надводного патрулирования.
Черное море, зерновой коридор
Русские не могут проводить надводное патрулирование / Коллаж Главред, фото facebook.com/oleksandr.kubrakov, МВД

России начала патрулировать Черного море подводными лодками. Что-то с этим не так или всё по плану?

По информации Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга в Азово-Черноморском регионе находится четыре российские подводные лодки проекта 636.6 "Варшавянка", которые заняты патрулированием. В целом это не то чтобы не их функционал, но куда подевались другие менее энергозатратные средства?

Четыре проблемные субмарины.

видео дня

Прежде всего давайте разберемся, каков состав российской подводной компоненты в Азово-Черноморском регионе и о каких конкретно субмаринах говорили в ЦСК?

К дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636.6 "Варшавянка" относятся субмарины "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород". Все они были сданы заказчику примерно в один и тот же период – в 2015-2016 годах, и все они являются носителями крылатых ракет морского базирования "Калибр" (по четыре пусковых установки на каждой).

Четвертой ДЭПЛ является представительница проекта 877В "Палтус" - "Алроса". Это довольно таки не новая подлодка (1989 года), но интересна она не только своим возрастом.

В 1992 году после принятия командой "Алросы" присяги Украине пророссийская часть команды заблокировала субмарину и не дала войти в состав ВМСУ. Подлодка долгое время не выполняла своих функций, пока россияне ее не переправили в Новороссийск.

"Алроса" неоднократно находилась на ремонтных работах: в 1998-1999 гг., 2009 году (после которого у субмарины отказал двигатель), в 2011-2012 годах, а также с 2014 по 2022 г.! После почти восьмилетнего ремонта и модернизации ДЭПЛ в спешке вернули в состав российского Черноморского флота, заявив, что подлодка получила возможность применять КРМБ "Калибр". Однако с 2022 года она так и не произвела ни одного пуска, что заставляет усомниться в этих заявлениях.

Видимо в условиях резко сокращающегося флота российскому командованию пришлось спешно решать вопрос с самым скандальным долгостроем, который большую часть своей "службы" или стоял на ремонте, или не функционировал, что также заставляет задаться вопросом о функциональности "Алросы" и ее безопасности для ее же экипажа.

Что же до подлодок "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород", то с учетом их вступления на службу, эти ДЭПЛ уже нуждаются в регламентных ремонтных работах, но вместо этого они получили еще большую нагрузку.

Опасные воды Черного моря.

С 2022 года Силы обороны Украины поразили и нанесли разной степени повреждения в Черном море не менее 56 российским как военным кораблям, так и судам. Причем среди них немало патрульных кораблей и катеров, которые были поражены морскими дронами в ходе выполнения их прямого функционала - патрулирования в открытом море.

Стоит отметить, что только в 2024 году СОУ поразили не менее 11 российских кораблей, из которых патрульный функционал (или приближенный к нему) могли выполнять: ракетный катер проекта 12411М "Ивановец", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Эти корабли были повреждены и потоплены как в ходе патрулирования, так и во время нахождения в казалось бы безопасных бухтах. Для уничтожения применялись средства поражения воздушного типа - например, Storm Shadow/SCALP-EG, а также морские дроны типа MAGURA V5.

Примечательно то, что согласно публикуемым российскими оккупантами видео, патрулированием Черного моря надводными средствами в последнее время занимаются именно украинские дроны, в то время как для россиян осталась только опция подводного патрулирования.

Выводы.

На третий год войны Россия не может в Черном море применять свой флот (а точнее флотилию) для проведения надводного патрулирования.

Оккупанты не только были вынуждены вывести весь боевой состав кораблей в Новороссийск, а часть даже в Каспийское море, но и для патрулирования акватории Черного моря задействовать подводную компоненту - поскольку потери надводной стали критическими.

Причем применять и достаточно активно именно в тот период, когда этим подлодкам самое время отправляться на ремонт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черное море Черноморский флот
Реклама

Главное за день

Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

06:41 Украина
"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

04:05 Украина
РФ разместила новейшие С-500 "Прометей": Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

РФ разместила новейшие С-500 "Прометей": Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

00:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ 3973

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне 3122

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица 2677

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине 2097

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине

Последние новости

06:41

Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

06:17

Опасные воды Черного моря... для россиянмнение

05:00

Россия патрулирует Черное море подлодками: они еле дышат

04:34

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

04:05

"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – ГончарОтключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар
03:38

Одежда снова станет чистой: как вывести из ткани пятна от летних ягод

03:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу сделала заявление в его день рождения - детали

02:30

Месть за Украину: как ВСУ смогут "положить" энергетическую систему в РФ - эксперт

02:00

В отличие от Лопес: мать Аффлека помиловалась с его бывшей женой

Реклама
01:30

"Боюсь, что нас увидят": Рамина Эсхакзай раскрыла детали о бойфренде-военном

00:12

РФ разместила новейшие С-500 "Прометей": Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

12 июня, среда
23:48

"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на СумыВидео

23:46

Бывшая пассия Налчаджиоглу не готова его отпустить - нежное признание

23:19

Будут последствия: король Чарльз жестко обратился к принцу Гарри

23:15

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на ХерсонщинеВидео

23:01

G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

22:56

Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта "хотелка" Кремля

22:28

"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

22:25

Бывший муж Ани Лорак показал редкое фото с дочерью: девочку не узнать

22:23

"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

Реклама
22:18

СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания: эксперт о деле дочери экс-мэра Полтавы

22:18

Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

21:56

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

21:36

"Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской

21:28

Столтенберг выдвинул неожиданное предложение по передаче Украине оружия

20:47

Макрон не просто психанул - ему терять особо нечегомнение

20:47

Десятки "двухсотых": раскрыты крупные потери РФ в ходе ударов по Крыму

20:42

США ввели новые жесткие санкции против России и "друзей": ЕС к согласию не пришел

20:38

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

20:15

Как отмыть вытяжку от жира внутри: давно забытый, но очень хороший способВидео

19:59

Внучка Ротару в топе за 90 тысяч показалась в Италии

19:54

Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101: она "очень проблемная"

19:52

Известный продюсер подтвердил отношения с новым бойфрендом - нежные фото

19:50

Создание уникального стиля - как выразить себя через моду? новости компании

19:47

Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом

19:34

"Мирные саммиты и переговоры не остановят войну": Гончар назвал единственный шанс на мир

19:07

Во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты"

18:59

Как убрать налёт внутри бачка унитаза: быстрый способ, который хорошо поможетВидео

18:40

Графики отключения света 13 июня: электроэнергии не будет всего два часа

18:19

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине

Реклама
17:56

4 строгих запрета: что категорически нельзя делать в день Вознесения Господня

17:54

Россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога: много погибших и раненыхФотоВидео

17:49

Чем лучше всего отмыть душевую кабину: очень легкий и простой способВидео

17:30

Лучшие предложения модных сумок на весну/лето 2024 года новости компании

17:26

Порошенко отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым, - Олещук

17:26

"Все - лидеры в своих командах": известный тренер дал прогноз для сборной Украины на Евро-2024

17:05

ВСУ поразили сразу два новейших Су-57 в РФ: в ГУР раскрыли степень повреждений

17:04

Звезда Женского квартала призналась в проблемах со здоровьем: "Мне так страшно"

16:50

Россию посадят за стол - на Саммите мира хотят озвучить решение о переговорах

16:40

Украина может получить F-16 летом: в Минобороны Нидерландов дали ответ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять