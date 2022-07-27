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Опасность войны: государство становится слишком сильным

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

27 июля 2022, 06:27

Логика выживания наций оправдывает все или почти все.

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Война сегодня творит государство / president.gov.ua

В далеком 1985 году классик американской и мировой социологии проф. Чарльз Тилли обнародовал свою классическую статью "War Making and State Making as Organized Crime" – "Война и государства как организованная преступность". К счастью, эта классическая работа переведена на украинский, но она совершенно неизвестна широкой публике. А зря. Потому что главный тезис Тилли "War makes states" - война творит государства, как никогда актуальная для Украины.

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Война действительно творит государство. Взрывы от артиллерии и разрывы ракет чеканят государственные институты как молот искусного кузнеца – раскаленный металл. В ходе войны закаляется государственность. Потому что логика войны - концентрация всех ресурсов ради победы. И эта концентрация происходит именно в руках власти. В противном случае государство распадается на отряды полевых командиров, которые начинают конкурировать между собой за право быть точкой сборки будущей государственности.

И в этом опасность войны: государство становится слишком сильным. Логика выживания наций оправдывает все или почти все. И чем тотальнее война, тем сильнее должно быть государство, чтобы нация выжила. "Победителей не судят!" - очень соблазнительная логика. И эта логика применима даже к классическим демократиям – не только к тираниям.

В течении Второй мировой войны один из величайших президентов США Франклин Делано Рузвельт издал указ, по которому 70 тысяч американцев японского происхождения были принудительно перемещены с западного побережья в лагеря, где принудительно содержались только из-за своего этнического происхождения. Такое президентское решение было обжаловано в суде. Дело Korematsu vs United States дошло до Верховного Суда США, но он признал президентский указ конституционным. Логика этого решения, которую метко сформулировал судья Хьюго Блэк, далека от юридической: "кто-то должен вести эту войну: Рузвельт или мы. Но мы к тому непригодны".

Еще раз. Любая война требует концентрации полномочий и ресурсов в руках власти. И в этом главная опасность. Потому что война уничтожает здоровую конкуренцию внутри государства – основу любой демократии. Причем не только конкуренцию политическую, но и конкуенцию экономическую и – главное – конкуренцию идей и видений. И этого соблазна монополизации общественной жизни нам нужно избежать любой ценой.

Мы не можем себе позволить выиграть войну ценой собственной свободы, прав и вольностей, за которые предпочитали стоять на смерть наши предки. Мы должны максимально объединиться в войне против бешеного путинизма, но лелеять разнообразие мнений и видений относительно будущей Украины. Мы должны максимально мобилизоваться в нашей борьбе против смертельного врага, но не искать врагов среди своих. Мобилизоваться, но не монополизироваться!

В конце концов молот и наковальня войны должны отчеканить из нас уникальный клинок: острый, крепкий, но гибкий одновременно.

Геннадий Друзенко
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