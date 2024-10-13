ООН помогла остановить Ирак в Кувейте, в чем же отличие с РФ и Украиной?

И в чем именно отличие абсолютно циничной агрессии путинской России от такой же агрессии саддамовского Ирака?

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ООН стала беззубой организацией / фото: ОП

В далеком уже 1990 году Ирак выдвинул абсурдные финансовые и территориальные претензии к Кувейту, сорвал попытку переговоров и крайне цинично вторгся в соседнюю страну. Танковые дивизии, которые двинулись к столице, Эль-Кувейту, поддерживались масштабными ракетными ударами по гражданскому населению, авиацией и десантом с моря.

Тогда в мире также должны были прозвучать странные призывы к "миру и разделению Кувейта по линии фронта". Голоса "голубей" стали бы значительно громче, если бы четвертая в мире армия Ирака разбила маленькую кувейтскую и оккупировала всю территорию страны. Можно было бы "аналитически говорить о том", что судьба Кувейта решена, не надо больше проливать ни капли крови и ни барреля нефти. Стабильные цены на энергоносители являются благом для всего мира - мощный аргумент. Или нет?

Но произошло совсем иначе. Совет Безопасности уполномочил государства - члены ООН "использовать все необходимые средства, чтобы восстановить международный мир и безопасность в регионе". К подготовке операции были привлечены более 40 стран, армии шести государств приняли непосредственное участие в ударах по оккупационным силам Ирака. После воздушной операции более чем тысячи боевых самолетов территория Кувейта была освобождена за два дня.

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Почему сегодня эта историческая хроника читается как фантастика? И в чем именно отличие абсолютно циничной агрессии путинской России от такой же агрессии саддамовского Ирака?

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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