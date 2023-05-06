Они не просто злодеи, они - слабоумные

Россией правят не шекспировские злодеи, а Шариковы, тупые невежи, черпающие знания из программ РЕН ТВ и книг в жанре фольк-хистори.

https://opinions.glavred.info/oni-ne-prosto-zlodei-oni-slaboumnye-10468036.html Ссылка скопирована

Правители РФ - не просто злодеи, они слабоумные, считает Эйдман / скриншот

Из российских СМИ: "Николай Патрушев раскрыл истинную причину, по которой США стремятся захватить Россию".

"Если Йеллоустоунский вулкан проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству..."

Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самыми безопасными местами станут Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом" (то есть в геополитике - Россией).

видео дня

Я сразу вспомнил, где уже слышал эту галиматью (такие извержения бывают примерно раз в миллион лет, шансы, что это произойдёт в обозримом будущем практически равны нулю). Несколько лет назад мы снимали в Берлине, в русскоязычным районе Марцан фильм о российской пропаганде. Какой-то полупьяный старик, в заношенном спортивном костюме, рассказал нашей съёмочной группе слово в слово эту историю со ссылкой на авторитетное для него РЕН ТВ. Мы тогда смеялись до упаду. Много всякой чуши довелось услышать от наших бывших соотечественников, черпающих знания из российского телевидения. Но этот старый алкаш со своим вулканическим бредом явно мог претендовать на первую премию за глупость.

Теперь я понял - это был Патрушев. Видимо, он нелегально приехал по делам разведки в Берлин, переоделся соответственно, ну и выпил, чтобы в русскоязычном районе не выделяться.

А если серьёзно, того старого алкаша и Патрушева различают только одежда и социальный статус. Уровень интеллекта у них реально примерно одинаков.

Правители России сами верят своей безумной конспирологической пропаганде. По словам сбежавшего сотрудника ФСО, куда бы не приехал Путин, за ним следует оборудование для просмотра российского телевидения.

Россией правят не шекспировские злодеи, а Шариковы, тупые невежи, черпающие знания из программ РЕН ТВ и книг в жанре фольк-хистори.

Путин с его дикими псевдоисторическими байками и гопническими шутками, Патрушев, защищающий Россию от испугавшихся вулкана американцев, Ковальчук, предупреждающий о генетическом оружии против русских, пьяный Медведев, грозящий мулежом атомной бомбы, Володин со своим взбесишимся принтером. Они не просто злодеи, они - слабоумные.

Источник