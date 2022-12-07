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Они нас уже боятся и будут бояться еще больше

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

7 декабря 2022, 09:05
Только паритет сил, включая возможности ВСУ поражать военные объекты в глубоком тылу РФ, демотивирует их продолжать войну.
Они нас уже боятся и будут бояться еще больше
Руководство РФии тоже боится настоящей, ядерной эскалации / Минобороны РФ

Удар по аэродромам дальней или стратегической авиации РФ с поражением самолетов-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, может серьезно изменить (к лучшему) восприятие Западом этой войны.

Вам уже наверняка встречались комментарии по свежему следу о том, что российская ядерная доктрина предполагает применение ядерного оружия в ответ на вывод из строя объектов ее ядерных сил. Нормативно предусматривает, но, как видим, не обязывает и не гарантирует.

РФия сама стала жертвой своей концепции гибридной войны, которую уже давно ведет против Украины и целого мира. Одной из ее характерных особенностей является намеренное размывание статусов, создание ситуации неопределенности и распространение ее на все сферы противоборства.

В ситуации неопределенности (война или "специальная военная операция"?) странно было бы отвечать на атаку неизвестного (!) беспилотника на инфраструктуру ядерных сил ядерным оружием. Не только потому, что это было бы несоизмеримо угрозам, но и потому что это разрушало бы их пропагандистский нарратив изнутри. Саморазрушение через самоопровержение.

Поэтому РФии значительно проще, легче и безопаснее делать вид, что ничего не произошло, акцентируя внимание своего населения на ударах по украинской энергетической инфраструктуре и на "покатушках" их диктатора на Мерседесе по сакральному для пропаганды мосту.

Это наглядное доказательство и свежий пример того, что на самом деле руководство РФии тоже боится настоящей, ядерной эскалации, которой они пугают и нас, и коллективный Запад.

Они нас уже боятся и будут бояться еще больше. Особенно, когда Запад, а прежде всего, Соединенные Штаты перестанут говорить о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию этой войны. Только демонстрируя то что мы (и Запад) не боимся эскалации, включая ядерную, мы сможем демотивировать Кремль продолжать его преступления.

Только паритет сил, включая возможности ВСУ поражать военные объекты в глубоком тылу РФ, демотивирует их продолжать войну.

И если наши западные партнеры еще опасаются предоставлять нам свое оружие для ударов по территории РФ, то пусть хоть помогут нам создать собственное.

Источник

ядерное оружие
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