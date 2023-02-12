glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путина

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

12 февраля 2023, 06:20
Я бы обратился в Марго с просьбой: отправь своего муженька Тиграна Кеосаяна на фронт. Скажи ему, что нечего ему дожидаться старости.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян должна отправить Тиграна Кеосаяна на фронт, считает Альфред Кох / скрин

Российское наступление развивается по-разному. В Бахмуте россияне продвигаются вперед. И потихоньку огибают город с юга на запад. Судя по картам ISW, они сильно продвинулись и уже подошли к предместьям Часова Яра.

С севера Бахмута все пока выглядит не так угрожающе для ВСУ, но в целом картина не вселяет оптимизма. Мне кажется, что в течении следующей недели ВСУ оставят Бахмут. Если, конечно, не случится чего-то такого, что радикально изменит обстановку вокруг этого города.

В Луганской области, на Лиманском и Купянском направлениях, успехи путинского войска не так очевидны и, не смотря на все атакующие попытки, россияне так никуда существенно и не продвинулись за последние дни. Буксует и наступление в Донецкой области, в районе Авдеевки, которое тоже началось пару дней назад, но не привело к каким-то заметным успехам.

А в Угледаре вообще россияне были разгромлены и обращены в бегство. 80 человек убито, около 300 ранено и 30 единиц бронетехники уничтожено. Все российские паблики, включая пламенного Гиркина, описывают это как полный разгром.

Напомню, что под Угледаром это уже второй или третий провал российского наступления. Похоже, что в этот раз россияне получили по зубам так сильно, что о следующей попытки наступать на Угледар можно надолго забыть.

В российском агитпропе нарастает примечательная тенденция. Бодрые и упитанные, находящиеся в полной безопасности медиаперсоны призывают россиян не бояться смерти.

Тон, как обычно, задает Марго Симоньян: "Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой болезни, чем за правильное и важное дело".

Ей вторит Владимир Соловьев: "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть - это окончание одного земного пути и начало другого…"

Недавно протоиерей Андрей Ткачев публично проповедовал: "Люди умирают как свиньи, захлебываются блевотиной. Ели-пили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись, вот тебе и смерть. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью: Господи, помилуй, и пошла душа в рай".

Еще раньше депутат-актер Дмитрий Певцов: "Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве. Как это ни печально и не страшно… Да и такого количества святых, наверное, нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в отличие от всего мира".

Ну и все мы помним Путина, который на встрече с матерями, потерявшими своих сыновей, говорил, что "лучше вот так погибнуть, чем от водки или под колесами автомобиля"…

Это уже просто какая-то новая стадия развития путинизма. Он превращается в культ смерти. Людей приучают к тому, что умереть не страшно, это просто, тут нет ничего особенного, раз - и помер. Не бойтесь, все там будем. Идите, умрите за нас. А мы вас помянем добрым словом. Все равно от вас живых только одна морока. Толку от вас нет, одни расходы.

Я бы обратился в Марго с просьбой: отправь с этими словами своего муженька Тиграна Кеосаяна на фронт. Скажи ему, что нечего ему дожидаться старости. Пусть пойдет и помрет за правильное и важное дело. Толку от него все равно нету никакого. Фильмы он снимает плохие, денег на них требуется много. И вообще он стареет и теряет товарный вид. Пора уже ему сдохнуть за Путина. А Марго себе найдет кого-нибудь поновее. И, может, не такого дурака, как Тигран, которого она уже столько лет тащит на себе по жизни.

Так она для него вынуждена выбивать бюджеты и эфиры, а сдохнув он принесет ей белую Ладу… Не то, чтобы ей была нужна белая Лада, но все хоть копеечка - в дом. И ее милый пупсик из статьи расходов превратится в аккуратный портретик на стенке, который будет безмолвно взирать на ее новую жизнь…

И так мне противно слушать этих сволочей… Сами в лучшем случае покрутятся перед объективами в камуфляже в полсотне километров от передовой и давай блажить про "не страшно умирать"... Не страшно? Так пойди и сдохни сам, гнида! Освободи человечество от своего пребывания на этом свете. Ведь смерть - это, всего лишь, "окончание одного земного пути и начало другого". Так что не тушуйся! Бери калаш и вперед, в атаку!

Паскуда! К смерти он людей приучать взялся… Небось себе-то жизни больше, чем этим солдатикам, намерял. А чего б не сдохнуть-то? Уж пожил: скоро седьмой десяток разменяешь! Пора и честь знать. Домики на озере Комо все равно пропали. Больше ты их не увидишь. Победить Россия уже не сможет, а в случае поражения тебе в лучшем случае клетка, а худшем - петля. Так что "чего бояться того, что неизбежно"? Иди: умри красиво! Со словами любви к своему говнокомандующему… Ты так часто вспоминаешь его в своих эфирах…

Темные, малограмотные, обманутые и нищие русские мужички идут на страшное дело: убивать других людей. Многие из них вскорости и сами погибнут страшной, злой смертью. Разорванные на части, сгоревшие до тла, утопая в собственной крови и путаясь в кишках.

А если они чудом останутся живы, то даже те едва заметные ростки морали, которые успели в них прорасти в той, еще довоенной жизни, будут вытравлены из их душ этой войной как кислотой и они превратятся в двуногих зверей, для которых убить будет как пописать…

И все это сделают эти сытые, лоснящиеся от достатка и комфорта твари. Марго как в издевку, выходит на эти свои эфиры с чудовищным, как у папуаса, макияжем. Как будто она выскочила с какого-то веселого маскарада и вот буквально на секунду на подходе к камере: "А? О чем? Что сказать солдатам? Ой, ну вы тоже… Сейчас соображу… Что сказать, что сказать… Идите на войну и умрите. А что еще сказать? Никакого от вас другого проку нет. Смерть неизбежна, бла-бла-бла и все такое… Короче, некогда мне. Видите: я занята. Ну все-все. Я пошла…"

Я уже перестал удивляться той пропасти, в которую валится Россия. У этой пропасти нет дна. И если не смотреть по сторонам, то россиянам кажется, что все нормально: летим, легкость в членах, дух захватывает.

И только мы, стоя на краю этой пропасти, видим как она удаляется от нас все дальше вниз. А с нами остаются лишь наши воспоминания о ней, наш образ ее, который уже совсем не похож на то, во что она превратилась теперь. То, что мы видим в своей памяти - это лишь свет умершей звезды.

Отойдем от края. Нечего смотреть на этот позорный конец. Марго Симоньян с зелеными тенями и нелепым декольте, рассказывающая про смерть. Вот что сегодня представляет из себя Россия.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:20

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путина

05:30

Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

03:10

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

02:02

"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в СетиВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролироватьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:00

Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывыВидео

11 февраля, суббота
23:19

Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками зданияВидео

23:08

"РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина"": у оккупантов проблемы с большим наступлением – ДаниловВидео

23:04

Похудение не идет, килограммы растут: 5 причин заглянуть в себя и исправить ошибки

Реклама
22:31

Инсульт сильно подкосил: Певец Носков еле встал с кресла во время своего концертаВидео

22:20

"Путин не может сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну"": в РФ не выйдет захватить Донбасс – ЖдановВидео

22:12

РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - ДаниловВидео

21:31

РФ начала использовать в войне морские надводные дроны: чем они опасны

21:21

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:59

"Диктатор потеряет власть": российские пропагандисты резко назвали Путина "маньяком"Видео

20:49

"Наказал" США: Лепс отказался выступать "для врагов"Видео

20:23

Одесского рэппера-подкаблучника Джигана нашли в больнице с фингалом в Москве

20:11

Леся Никитюк устроила заплыв в бассейне и выгуляла игривый золотой купальникВидео

19:54

РФ атакует Украину дронами-камикадзе: в нескольких областях громко, уже есть сбитые "шахеды"Видео

19:51

Украинский актер из "Универа" высказал очередной бред по поводу жестокой войны РФ в УкраинеВидео

Реклама
19:36

Скончался легендарный оскароносный режиссерВидео

19:29

ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантамиВидео

19:20

Дешёвый торговец хот-догами потерял доверие верховного тела Россиимнение

18:58

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

18:48

"Внутри давно мертв": легендарная группа Pet Shop Boys в песне уравняла Путина со СталинымВидео

18:08

"Предвестник" конца света или обычное явление: почему молния ударила в статую Христа-СпасителяВидео

18:00

Гороскоп на завтра 12 февраля 2023: Овнам – интересные дела, Ракам – сложные решения, Рыбам – обман

17:56

Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФВидео

17:20

"РФ намекает на развитие событий на юге": в ВСУ прокомментировали бомбардировку Змеиного авиабомбамиВидео

17:16

Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повесткиВидео

17:03

Совсем не для красоты: почему изоляционную ленту делают синей, красной и даже желтой

16:44

В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - BildВидео

16:40

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – экспертВидео

16:29

Как это будет: Надю из "Иронии Судьбы" хотят вырезать за поддержку УкраиныВидео

16:27

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые и надежные вариантыВидео

16:16

Проращиваем семена огурцов правильно: 3 простых и эффективных способа получить рассаду

15:50

В РФ вновь заклянчили переговоры "с учетом реалий": в ОП жестко присадили агрессоровВидео

15:23

РФ начала первый этап наступления на Украину, все будет ясно в течение ближайших двух суток - экспертВидео

14:52

"Путин проиграл энергетическую войну": РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния – экспертВидео

14:48

Запрещали и садили за них в тюрьму: почему в СССР джинсы были "врагом народа"Видео

Реклама
14:25

"Должен произойти тяжелый бой": таролог рассказала, когда Зеленский встретится с ПутинымВидео

14:10

ВСУ разгромили войска РФ под Угледаром: в ISW назвали причину больших потерь морпехов врагаВидео

13:37

Зеленский: после победы над Россией мы будем в НАТО, а в ЕС - через 2 года

13:20

"Скоро Европа исчезнет": Медведев изошел на слюни от зависти к поездке ЗеленскогоВидео

12:55

Джигурда раскрыл личную тайну Волочковой: "разговаривает и с Богородицей, и с Христом"Видео

12:27

Адвокат пояснил, могут ли военкоматы привлекать полицию к розыску призывниковВидео

12:25

Россияне сбросили 4 авиабомбы и ударили ракетами по Змеиному - ВК ЮГВидео

12:19

К годовщине нападения Путина 24 февраля Россия не сможет пойти в наступление на Украину – ГУРВидео

11:29

Будто дьявол вселился: почему кошки носятся по дому, как сумасшедшиеВидео

11:26

Война с Украиной поставила Путина на распутье: в Британии назвали 3 сценария для диктатораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять