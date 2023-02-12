Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путина

Я бы обратился в Марго с просьбой: отправь своего муженька Тиграна Кеосаяна на фронт. Скажи ему, что нечего ему дожидаться старости.

Маргарита Симоньян должна отправить Тиграна Кеосаяна на фронт, считает Альфред Кох / скрин

Российское наступление развивается по-разному. В Бахмуте россияне продвигаются вперед. И потихоньку огибают город с юга на запад. Судя по картам ISW, они сильно продвинулись и уже подошли к предместьям Часова Яра.

С севера Бахмута все пока выглядит не так угрожающе для ВСУ, но в целом картина не вселяет оптимизма. Мне кажется, что в течении следующей недели ВСУ оставят Бахмут. Если, конечно, не случится чего-то такого, что радикально изменит обстановку вокруг этого города.

В Луганской области, на Лиманском и Купянском направлениях, успехи путинского войска не так очевидны и, не смотря на все атакующие попытки, россияне так никуда существенно и не продвинулись за последние дни. Буксует и наступление в Донецкой области, в районе Авдеевки, которое тоже началось пару дней назад, но не привело к каким-то заметным успехам.

А в Угледаре вообще россияне были разгромлены и обращены в бегство. 80 человек убито, около 300 ранено и 30 единиц бронетехники уничтожено. Все российские паблики, включая пламенного Гиркина, описывают это как полный разгром.

Напомню, что под Угледаром это уже второй или третий провал российского наступления. Похоже, что в этот раз россияне получили по зубам так сильно, что о следующей попытки наступать на Угледар можно надолго забыть.

В российском агитпропе нарастает примечательная тенденция. Бодрые и упитанные, находящиеся в полной безопасности медиаперсоны призывают россиян не бояться смерти.

Тон, как обычно, задает Марго Симоньян: "Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой болезни, чем за правильное и важное дело".

Ей вторит Владимир Соловьев: "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть - это окончание одного земного пути и начало другого…"

Недавно протоиерей Андрей Ткачев публично проповедовал: "Люди умирают как свиньи, захлебываются блевотиной. Ели-пили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись, вот тебе и смерть. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью: Господи, помилуй, и пошла душа в рай".

Еще раньше депутат-актер Дмитрий Певцов: "Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве. Как это ни печально и не страшно… Да и такого количества святых, наверное, нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в отличие от всего мира".

Ну и все мы помним Путина, который на встрече с матерями, потерявшими своих сыновей, говорил, что "лучше вот так погибнуть, чем от водки или под колесами автомобиля"…

Это уже просто какая-то новая стадия развития путинизма. Он превращается в культ смерти. Людей приучают к тому, что умереть не страшно, это просто, тут нет ничего особенного, раз - и помер. Не бойтесь, все там будем. Идите, умрите за нас. А мы вас помянем добрым словом. Все равно от вас живых только одна морока. Толку от вас нет, одни расходы.

Я бы обратился в Марго с просьбой: отправь с этими словами своего муженька Тиграна Кеосаяна на фронт. Скажи ему, что нечего ему дожидаться старости. Пусть пойдет и помрет за правильное и важное дело. Толку от него все равно нету никакого. Фильмы он снимает плохие, денег на них требуется много. И вообще он стареет и теряет товарный вид. Пора уже ему сдохнуть за Путина. А Марго себе найдет кого-нибудь поновее. И, может, не такого дурака, как Тигран, которого она уже столько лет тащит на себе по жизни.

Так она для него вынуждена выбивать бюджеты и эфиры, а сдохнув он принесет ей белую Ладу… Не то, чтобы ей была нужна белая Лада, но все хоть копеечка - в дом. И ее милый пупсик из статьи расходов превратится в аккуратный портретик на стенке, который будет безмолвно взирать на ее новую жизнь…

И так мне противно слушать этих сволочей… Сами в лучшем случае покрутятся перед объективами в камуфляже в полсотне километров от передовой и давай блажить про "не страшно умирать"... Не страшно? Так пойди и сдохни сам, гнида! Освободи человечество от своего пребывания на этом свете. Ведь смерть - это, всего лишь, "окончание одного земного пути и начало другого". Так что не тушуйся! Бери калаш и вперед, в атаку!

Паскуда! К смерти он людей приучать взялся… Небось себе-то жизни больше, чем этим солдатикам, намерял. А чего б не сдохнуть-то? Уж пожил: скоро седьмой десяток разменяешь! Пора и честь знать. Домики на озере Комо все равно пропали. Больше ты их не увидишь. Победить Россия уже не сможет, а в случае поражения тебе в лучшем случае клетка, а худшем - петля. Так что "чего бояться того, что неизбежно"? Иди: умри красиво! Со словами любви к своему говнокомандующему… Ты так часто вспоминаешь его в своих эфирах…

Темные, малограмотные, обманутые и нищие русские мужички идут на страшное дело: убивать других людей. Многие из них вскорости и сами погибнут страшной, злой смертью. Разорванные на части, сгоревшие до тла, утопая в собственной крови и путаясь в кишках.

А если они чудом останутся живы, то даже те едва заметные ростки морали, которые успели в них прорасти в той, еще довоенной жизни, будут вытравлены из их душ этой войной как кислотой и они превратятся в двуногих зверей, для которых убить будет как пописать…

И все это сделают эти сытые, лоснящиеся от достатка и комфорта твари. Марго как в издевку, выходит на эти свои эфиры с чудовищным, как у папуаса, макияжем. Как будто она выскочила с какого-то веселого маскарада и вот буквально на секунду на подходе к камере: "А? О чем? Что сказать солдатам? Ой, ну вы тоже… Сейчас соображу… Что сказать, что сказать… Идите на войну и умрите. А что еще сказать? Никакого от вас другого проку нет. Смерть неизбежна, бла-бла-бла и все такое… Короче, некогда мне. Видите: я занята. Ну все-все. Я пошла…"

Я уже перестал удивляться той пропасти, в которую валится Россия. У этой пропасти нет дна. И если не смотреть по сторонам, то россиянам кажется, что все нормально: летим, легкость в членах, дух захватывает.

И только мы, стоя на краю этой пропасти, видим как она удаляется от нас все дальше вниз. А с нами остаются лишь наши воспоминания о ней, наш образ ее, который уже совсем не похож на то, во что она превратилась теперь. То, что мы видим в своей памяти - это лишь свет умершей звезды.

Отойдем от края. Нечего смотреть на этот позорный конец. Марго Симоньян с зелеными тенями и нелепым декольте, рассказывающая про смерть. Вот что сегодня представляет из себя Россия.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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