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Он пытается захватить соседние страны и травит ядами противников

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

17 февраля 2023, 19:20
Россия - страна, принадлежащая к  европейской культурной традиции, но с большой задержкой развития.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Путинская Россия застряла в средневековье, считает Эйдман / Коллаж kremlin.ru, facebook.com

Знаете, что напоминают мне разглагольствования российских пропагандистов и политиков об особом пути России? Это примерно как, если бы человек, сломавший ногу, вместо того, чтобы ее лечить, гордился своей хромотой и говорил, что у него особая походка; или родители ребенка с задержкой развития вместо того, чтобы пытаться его интенсивно развивать, радостно заявляли бы, что у него такой особый путь взросления.

Россия - страна, принадлежащая к европейской культурной традиции, но с большой задержкой развития. Как общеизвестно, по крайней мере, со времен Петра 1 она была учеником Европы. Вся т.н. "великая русская культура" взошла на европейских дрожжах, все политические и социальные институты в России заимстовованы у европейцев.

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Российские власти веками пытаются копировать европейские институты и отношения, но в силу какой-то политической олигофрении, делают это с огромным запозданием. Также поздно они отказываются от давно оставленных Европой, отживших традиций.

В России очень поздно, по сравнению с европейскими странами, отменили крепостное право; с запозданием и неудачно пытались декларировать свободы и права человека, перейти к правовому государству и демократии. В 19 веке Европа в основном рассталась с абсолютизмом и клерикализмом, в 20 веке - с империализмом, шовинизмом, территориальной экспансией.

А путинская Россия и в 21 веке полностью погружена во всю эту архаику. Она сейчас по европейским меркам живёт, то ли в позднем средневековье, то ли в раннем Новом времени. Абсолютный монарх пытается захватить соседние страны и травит ядами противников, попы мракобествуют, разбойников вербуют в ландскнехты, кощунников и крамольников тащут в "Бастилию".

Российская правящая верхушка, не умея и не желая (демократии она боится, как вампир - креста) идти в ногу со временем, выдаёт свою отсталость за "особый путь" и пытается противостоять делеко ушедшему вперёд Западу. Шансов у неё в этой борьбе не больше, чем у умственно отсталого подростка - в мировом шахматном турнире.

Источник

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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