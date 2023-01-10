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Оккупанты могут повторить на крымском "Титане" сценарий Запорожской АЭС

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

10 января 2023, 06:20
Я не исключаю факта создания искусственной техногенной катастрофы как элемента военно-политического давления со стороны России.
Оккупанты могут повторить на крымском 'Титане' сценарий Запорожской АЭС
Оккупанты могут повторить на крымском "Титане" сценарий Запорожской АЭС, считает Снегирев / Минобороны РФ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов в местах временного расквартирования противника.

Нанесение ударов по логистических центрах на территории оккупированных районов Запорожской области свидетельствует о каскадном характере планирования операций ВСУ по освобождению этих территорий.

И на фоне этих сообщений появилась информация, что в городе Армянск, что на севере аннексированного Крыма, на территории завода "Крымский титан" зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Пока неизвестно, чем обосновано пребывание войск РХБЗ на захваченном предприятии. Это могут быть учения, или требования командования оккупационных войск.

Хотелось бы верить, что это "учения", но я не исключаю факта создания искусственной техногенной катастрофы, как элемента военно-политического давления со стороны России. Подобное происходит на Запорожской АЭС, когда наличие техногенного объекта в зоне театра военных действий используется как элемент для политических торгов. Имеется в виду, что возможность ядерного загрязнения используется как рычаг военно-дипломатического давления на Украину и страны НАТО, чтобы уменьшить или сделать невозможным контрнаступление на той или иной части фронта.

По моему мнению, такими действиями россияне намекают на возможные сценарии развития событий в случае контрнаступления ВСУ на Крымский полуостров.

Я не исключаю, что россияне могут использовать подобную тактику, ведь речь идет о предприятии, которое создает потенциальную угрозу техногенной катастрофы и, соответственно, экологического загрязнения. Так россияне намекают на возможные дальнейшие сценарии развития событий в случае контрнаступления ВСУ на Крымский полуостров.

К тому же, подобные "учения" четко свидетельствуют, что россияне прекрасно понимают реальные возможности украинских военных по деоккупации Крыма. С одной стороны – это не может не вдохновлять, а с другой – проведение подобных так называемых "учений" создает определенную угрозу, в первую очередь, для местного населения.

Абсолютно никто не будет думать о том, что в случае использования ядерного оружия, страдает и значительная часть России, ведь Кремль неоднократно уже поднимал вопрос об использовании возможных техногенных катастроф на ЗАЭС.

При этом негативном сценарии значительная часть РФ будет накрыта ядерной пылью, но власти Кремля совсем не считаются с фактом здоровья граждан своей страны, в которой никогда не ценилась жизнь человека.

Напомню, что подобные случаи пренебрежения к человеческим жизням уже практиковались на оккупированных территориях. 13-19 августа 2018 года, в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. В результате попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма.

Тогда российское оккупационное командование пыталось скрыть масштабы экологической проблемы и избежать ответственности за его совершение, а потому росСМИ специально распространяли ложные сообщения, которые дезинформировали население относительно реального состояния экологической опасности на полуострове.

К тому же, последний удар по Чонгарскому перешейку и уничтожение русской колонны наглядно свидетельствуют, что Армянск, который является одним из логистических путей и обеспечивает оккупационные войска на материковой Украине, находится в зоне поражения украинских военных.

Никакие международные комиссии не могут быть задействованы, ведь это оккупированная территория и Россия будет настаивать на том, что это ее территория. Конечно, мы можем апеллировать и использовать эту ситуацию для информационного сопровождения относительно возможных сценариев со стороны России, но, как показывает практика, международные комиссии малоэффективны в возможных провокационных сценариях.

Стоит вспомнить визиты МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, где произошла фактическая констатация факта военного присутствия РФ, но не решение самой ситуации по демилитаризации зоны. Сейчас подобное происходит и на оккупированном полуострове, где территория предприятия превращена в военный объект, а власти России дают четко понять, что гражданское население Крыма будет использоваться как заложники в моменте возможного противодействия деоккупации.

Напомню, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают строить оборонительные сооружения в этом районе полуострова и на территории захваченной части Херсонской области.

Дмитрий Снегирев специально для Главреда

война в Украине Дмитрий Снегирев
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