Околофутбольный шум

Российский болельщик на "украинском" секторе / twitter.com/okolofnews

Второй день лента пропитана околофутболом. Не самим матчем, а тем, кто как на него реагирует или, что более забавно, должен реагировать.

Причем, в большинстве случаев посты содержат в себе типичные обобщения, типа "все нормальные" или же "большинство", а дальше уже мнение автора. Причем, посты сильно друг другу противоречат.

Вот, например, история с российским болельщиком, который с флагом РФ и в ушанке пришел на сектор, сделал красивую фоточку с товарищем, державшим флаг Украины, и получившем в бубен еще до окончания матча. Уверен, что вы видели все эти фото.

Так вот, среди массы постов о том, что нормальный россиянин попал к диким украинцам, попался мне пост (твит, если быть более точным) одного достаточно медийного товарища из РФ, который назвал пострадавшего куколдом и считает, что бить его нужно еще сильнее, раз он так хочет дружить. И там в комментах и реплаях единодушие тематическое.

Читайте такжеШмыгаль с министрами пришел на заседание Кабмина в футболках сборной УкраиныИли же другая тема с общим названием "Я перестал болеть за сборную, потому что это уже не футбол, а политика". Обычно подается с пафосом и апломбом. Ребята, вы же знаете, что вы не обязаны болеть за сборную. За любую сборную. Вы даже можете футбол не любить. Это не принудиловка. Это хобби у людей такой: смотреть футбол и поддерживать какие-то клубы или сборные. А еще вы можете болеть за сборную страны, которая к вам не имеет никакого отношения. Вот сейчас Кубок Америки идет (это как Евро для тех, кто не в Европе). И там есть сборная Чили, если вы эстет и сборная Бразилии, если привыкли болеть за сильных. Можно за них болеть. А можно не болеть. Свобода выбора - страшная штука.

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Я уже когда-то писал, что люди сами придают дополнительную значимость совершенно незначительным вещам, а потом портят себе нервы, доказывая эту значимость всем остальным.

Вот с футболом так же. Я смотрю на отдельных людей и поражаюсь: вместо того, чтоб получать удовольствие от футбола, они умудряются портить себе им настроение и переживать за какие-то вещи, которые к самому футболу не имеют отношения, но в их жизнь пришли в его рамках. Удивительная комбинация.

Читайте также"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020И напоследок раскрою одну тайну: не имеет никакого значения, кто возьмет трофей, на вашу жизнь никак не повлияет тот факт, что одна сборная не вышла с группы, а другая вышла, вам ничего не поможет, если ваша сборная дойдет до 1\8, 1\4 или даже 1\2, если нет одного простого, но очень важного условия: вы должны любить футбол не раз в два или четыре года, а вы должны его просто любить.

А все остальное, весь этот околофутбольный шум, он вообще ничего не стоит и никогда не принесет ни позитива, ни конструктива.