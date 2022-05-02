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Окно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицо

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

2 мая 2022, 06:29

Это окно - его шанс выйти из конфликта путем переговоров, спасти свою армию, отступив с Украины, и получить послабления по санкциям.

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У россиян остается две недели, чтобы спастись / УНИАН

У Путина остается открытым окно в две следующие недели. Это окно-его шанс так сяк выйти из конфликта путем переговоров, спасти свою армию, отступив из Украины, получить такие-сякие послабления по санкциям.

Это обусловлено несколькими факторами.

Первый. Через две недели фактически будет месяц интенсивных боев на Донбассе. Его армия истощена и деморализована. Война настолько интенсивна, что российская армия начинает серьезно испытывать нехватку боеприпасов. Еще далеко до того, чтобы они остановились, но поддерживать долго такую интенсивность физически они не смогут. Фактически, через две недели они будут в той же ситуации, что и были под Киевом, но с чуть лучшим тыловым обеспечением. Отсутствие военных успехов и потери - деморализуют командиров среднего звена, а именно на них держится война.

Другой. Через две недели Украина получит всю обещанную артиллерию, танки, бронированные машины и авиацию! Мы начнем вытеснять и окружать русские части. Учитывая, что мы провели мобилизацию и на фронте свежие резервы, а русские свою скрытую мобилизацию провалили и закрываются мясом с ОРДЛО - наши контрнаступления могут повлечь реальную побег с фронта целых частей. На этом фоне мы получим много трофеев и пленных.

Третий. Через две недели без военных успехов Путин будет терять поддержку, но в первую очередь, в окружении своих генералов. Нет, они не рискнут организовать покушение на него, но я не исключаю, что начнут серьезно саботировать приказы. Возможно мы даже увидим сепаратные скрытые переговоры.

Четвертый. Через две недели не будет смысла вести переговоры. Мы будем достаточно сильны, чтобы нанести Путину новые большие потери, которые к тому времени уже будут составлять значительное количество. А это создаст для него серьезную угрозу потери ОРДЛО, и возможно даже Крыма. В конце концов, окружение его войск или задача им разгрома - точно обрушит его поддержку и укачает РФ.

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в УкраинеПо состоянию на сегодня, он еще может войти в переговорный процесс, но даже уже не с теми позициями, что две недели назад. После объявления ленд-лиза нам нет смысла вести с ним активные переговоры, особенно в части территорий. Однако, если он путем переговоров выведет свои войска на линию до 24 февраля - по меньшей мере он их спасет, а в качестве бонуса сможет с нами еще поторговаться по вступлению - не вступлению в НАТО.

Но времени остается все меньше.

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