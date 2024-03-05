Оккупанты впервые показали сборку Shahed-136 в России: что нужно знать

Сколько россия может себе позволить в месяц не произвести фюзеляжей, а собрать полноценных дронов-камикадзе?

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Производство Shahed-136 / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Итак… опубликовано видео и фото сборки Shahed-136 в россии.

Это первая подобная публикация, которая позволяет оценить масштабы производства и возможности. При этом не советовал бы поддаваться панике, а трезво оценить то, что мы увидели.

Я специально разбил видео на скрины, для того, чтобы каждый мог посчитать сколько, он увидел дронов-камикадзе. Кроме того, внимательно разглядеть тот факт, что на видео не вся продукция готовая, а запечатлён один из этапов сборки. При этом, очень странно, как по мне, нахождение дронов разной степени готовности не только в одном помещении, но и в одном и том же ряду.

видео дня

Небезынтересной будет и маркировка на фюзеляжах Shahed-136.

Но, самое интересное это фото сборочного цеха, в котором размещается сотня фюзеляжей под сборку, а так же рабочее пространство позволяет одновременно вести сборку до полусотни дронов.

Эти видео и фото дают представление о количестве, но не отвечают на основной вопрос – темпы сборки готовой продукции, зависящей от поставок иностранных запчастей? Сколько россия может себе позволить в месяц не произвести фюзеляжей, а собрать полноценных дронов-камикадзе? Ведь если бы её производство удовлетворяло её потребностям ежемесячного террора Украины, то зачем тогда Ил-76 ВВС Ирана продолжают летать в Москву?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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