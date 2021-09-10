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Оккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метро

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник

10 сентября 2021, 06:56

"Стратегический план" оккупантов сохранения своего господства в Крыму, ради которого устраиваются "шоу" с крымскими татарами, не является рациональным.

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/ УНИАН

Возможно кто-то еще помнит трагикомическую ситуацию в Беларуси, когда за проявление гражданского неповиновения в форме аплодисментов был задержан и осужден однорукий инвалид. Тогда эта история напоминала на первый взгляд как-то вывернуто на кровавую изнанку восточную пословицу, и очевидная абсурдность ситуации якобы становилась в голове наблюдателя главным вопросом – "зачем". Проблема в том, что такие вопросы порождаются чисто формальной логикой, и неприменимы к людям или их группам с измененным сознанием. Речь конечно не о нарко- или алкозависимых, а о тех, кто является олицетворением "сияющего диска" власти, и уже не может отделить свое физическое существование от властного бытия.

Одна ромейская проститутка, а по дальнейшему совместительству супруга канонизированного императора Юстиниана, императрица Феодора, очень четко и навсегда сформулировала этот принцип - лучше погибнуть страшной смертью от разъяренного народа, но погибнуть с царскими инсигниями во главе. Но, конечно, значительно лучше для сохранения на себе тех инсигний предоставить погибнуть тому же народу, оптом или в розницу, всему, всем одноруким, двуручным или многодетным – этот вариант для таких "сияющих небесных драконов" почти идеален. Господин Путин, рассказывая Urbi et Orbi о готовности стать радиоактивным пеплом совместно с народом федерации и планетой Земля, является верным такому учению Феодоры и иного для себя не помышляет. Примерно такое же наблюдается в висках низших по рангу имперских чиновников. Для них защита своей пожизненной власти от кого-либо является абсолютно иррациональным вызовом и они действительно искренне верят в то, что для такой защиты следует употреблять все средства без всяких границ.

Такая нелогичность поведения действительно может быть удивительно успешной, особенно на спринтерских дистанциях. В то же время как любое действие, обусловленное измененным сознанием, оно имеет целью сам факт постоянного хеппенинга, без развития причинно-цепных связей. Ведь, например, шизофреник с бритвой в вагоне метро может оказаться на определенный отрезок времени очень и очень эффективным.

Я думал над этим "парадоксом Феодоры", исследуя ряд "праздничных забав" оккупационной администрации в Крыму, когда в канун Дня независимости Украины происходит "страшная диверсия" на поселковом газопроводе, сразу после "дня солидарности борьбы с терроризмом" проходит организованная по всем канонам триллера облава на "страшных диверсантов", и на день украинской военной разведки наступает катарсис, когда "пойманные диверсанты" распространяют "искренние покання", их "пособники" получают "суровую меру социальной защиты", а "коварным организаторам" вспоминают содержание "предыдущей серии" относительно событий 2016 года.

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Хотя соответствующие меры оккупантов с одной стороны отличаются тщательным и многогранным, даже болезненным, планированием и обеспечением, очевидным согласованием по датам с рядом ключевых событий, в частности, тех которые еще не наступили, и хотя с другой стороны этот календарь маньяка получил внешнюю форму неких "юридических действий", как раз юристу или примером политику тут вообще сложно давать какие-то оценки или советы.

Если бы мы имели "обычный" политический карательный процесс, то здесь, исходя из определенного скромного опыта, можно было бы посоветовать жертвам заранее просчитать алгоритмы поведения для себя и близких в день, "когда зазвонят колокола", принять заблаговременные меры по обеспечению семьи, найти и мотивировать качественных юристов, чьи фамилии неизвестны никому, кроме специалистов, и не играют ни в геополитику, ни в "голос народа", продумать механизмы информационного, политического и правового контрнаступления, точечного и мучительного в том числе и превентивного, иметь стратегический план фактического и духовного выживания и тому подобное.

Но проблема текущей ситуации в том, что события в Крыму не являются даже "обычным" карательным процессом и классические "каноны жанра" здесь не будут работать. Потому что это уже не игра отмороженной мафии в определенную "монополию", а пошив серийным убийцей магического белого пальто из свежесодранной кожи жертв, которое придает то ли безнаказанность, то ли власть над Вселенной. Российские "боротьбисты с диверсантами" кажется, сейчас являются теми, кто сейчас искренне наиболее заинтересованы в максимальном резонансе от ситуации, потому что они делают все для собственной полной демонизации. Для продвижения пока своей повестки дня по своему плану они используют как полезных идиотов, готовых отдать почку за час пиара, так и массовых заложников, увязанных с жертвами, примером общим кровным вопросом защиты прав коренного народа.

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Ведь их "стратегический план" сохранения своего господства в Крыму, ради которого устраиваются указанные шоу, повторюсь, не является рациональным. Он основывается на потребности "сакральных жертв" и поэтому предусматривает негативные последствия для РФ, политические, санкционные и даже гуманитарные, они являются едва ли не ключевым компонентом задуманного.

А потому последствия этого "стратегического плана" будут иметь прежде всего информационный характер, как надпись кровью жертв на зеркале, да и характер милитарный. Потому что бритву у маньяка пока никто отбирать не собирается.

Информационно, с надрывом и крайней степенью ненависти к зрителю и слушателю теперь будут сопровождать два основных для оккупантов события осени – "выборы в Думу" и "перепись населения". И там и там абсолютно фейковые по содержанию меры должны получить "полную сакральность", потому что они предоставляют оккупационной "власти", не меняя себя физически, возможность "перерождения", или языком современной русской литературы о зомби и поедание мозгов – "возвышения". Потому что для РФ мало нарисовать что угодно в бюллетенях и статистиках, она, как в "1984" хочет значительно большего – получить искреннее согласие на эти рисунки кровью на зеркале от самих жертв.

Милитарно оккупанты сейчас будут наращивать "силовое противодействие террористам и диверсантам", и это не только и не столько новое "пушечное мясо" в Крыму, сколько усиление их присутствия "там, где их нет". Потому что защищать от "косых взглядов врага", конечно, будут и вышки, и кабели, и трубопроводы, и спутники. Опять-таки эти меры могут иметь специфическую, может и очень ограниченную тактическую и стратегическую прикладную "ценность" для РФ (и соответственно уровень угроз цивилизованным нациям) в стиле "неуловимого Джо" из старого анекдота, но, конечно, они будут делаться с классическим русским надрывом "мы умрем завтра, но вы – сегодня".

Впрочем, я бы убедительно советовал относиться ко всем этим крайне печальным и трагическим событиям спокойно и без эмоций. Ведь эмоции и пафосные заявления сейчас являются прямой целью врага, составляющей его будущих планов. Но они явно не повлияют на существо с комплексом Феодоры и с окровавленной бритвой в руке. При таких обстоятельствах лучшее, что можно сделать – это подумать над путями асимметричного, многошагового нелинейного, спокойного, взвешенного и рациональной ответа. Уверен, что над этим сейчас уже работают.

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