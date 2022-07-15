Вскоре HIMARS радикально улучшат ландшафты многих российских городов / shephardmedia.com

Масштабы паники россиян по поводу западного оружия, которое за последнюю неделю радикально улучшило кучу российских оккупантов вместе со составами и командными пунктами, можно оценить по масштабам медийной кампании, которую они сейчас осуществляют.

Трудно даже предположить, какие бюджеты были брошены на дискредитацию поставок техники, если даже такие медийные киты, как Financial Times, не устояли перед соблазном, напечатав пасквили с намеком на хищение оружия и перепродажа ее врагу без всякого пруфа или вменяемого источника. Я уже не говорю о российской пропаганде и аффилированных с ними лидерах общественной бездумности.

Судя по реакции Госдепа, а конкретно - заместителя Госсекретаря США госпожи Дженкинз - вбросы озадачили не только нас. Ведь любому адекватному человеку трудно понять, как можно перепродавать оружие, от которого БУКВАЛЬНО зависит жизнь детей тех людей, которые за него отвечают. Именно поэтому она этот бред опровергла.

Понятно, что оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистан, зная, насколько болезненна эта тема для США. Мол, сколько ни поставляй оружия, его все равно продадут коррупционеры.

Хорошая попытка, но нет. Во-первых, в отличие от Афганистана, мы не имеем и не имели военных баз США. Во-вторых, наша армия не просто не разбежалась, как афганская перед талибами, а дала потрясающий и унизительный для кремля отпор. Ну и в-третьих, я бы хотел посмотреть на того отморозка, который рискнет продать что-то из оружия оккупантам, и на скорость, с которой он превратится в гумус.

Хорошо, очень хорошо, что русские паникуют, обоснованно подозревая, что вскоре HIMARS радикально улучшат ландшафты многих российских городов, где расположены военные объекты. Кстати, здание ФСБ на Лубянской площади в центре Москвы - это тоже военный объект.