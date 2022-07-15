УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистан

Сергей Иванов

журналист

15 июля 2022, 10:01

Я бы хотел посмотреть на того отморозка, который рискнет продать что-то из оружия оккупантам, и на скорость, с которой он превратится в гумус.

Комплекс HIMARS
Вскоре HIMARS радикально улучшат ландшафты многих российских городов / shephardmedia.com

Масштабы паники россиян по поводу западного оружия, которое за последнюю неделю радикально улучшило кучу российских оккупантов вместе со составами и командными пунктами, можно оценить по масштабам медийной кампании, которую они сейчас осуществляют.

Трудно даже предположить, какие бюджеты были брошены на дискредитацию поставок техники, если даже такие медийные киты, как Financial Times, не устояли перед соблазном, напечатав пасквили с намеком на хищение оружия и перепродажа ее врагу без всякого пруфа или вменяемого источника. Я уже не говорю о российской пропаганде и аффилированных с ними лидерах общественной бездумности.

Судя по реакции Госдепа, а конкретно - заместителя Госсекретаря США госпожи Дженкинз - вбросы озадачили не только нас. Ведь любому адекватному человеку трудно понять, как можно перепродавать оружие, от которого БУКВАЛЬНО зависит жизнь детей тех людей, которые за него отвечают. Именно поэтому она этот бред опровергла.

Понятно, что оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистан, зная, насколько болезненна эта тема для США. Мол, сколько ни поставляй оружия, его все равно продадут коррупционеры.

Хорошая попытка, но нет. Во-первых, в отличие от Афганистана, мы не имеем и не имели военных баз США. Во-вторых, наша армия не просто не разбежалась, как афганская перед талибами, а дала потрясающий и унизительный для кремля отпор. Ну и в-третьих, я бы хотел посмотреть на того отморозка, который рискнет продать что-то из оружия оккупантам, и на скорость, с которой он превратится в гумус.

Хорошо, очень хорошо, что русские паникуют, обоснованно подозревая, что вскоре HIMARS радикально улучшат ландшафты многих российских городов, где расположены военные объекты. Кстати, здание ФСБ на Лубянской площади в центре Москвы - это тоже военный объект.

HIMARS
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:01

Оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистан

09:59

Генерал США назвал главное условие и сроки победы Украины в войне с РФВидео

09:56

"Неожиданно" подорвалось: в Северодонецке взлетело в воздух авто с оккупантами, много раненыхВидео

09:38

Был родом из Казахстана, но воевал за РФ: в Украине ликвидировали оккупанта Тупицина

09:30

В британской разведке назвали новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

Реклама
09:09

Ракета убила в Виннице двух работниц медцентра, двое врачей заведения в тяжелом состоянииВидео

09:07

РФ запустила 10 ракет по Николаеву: оккупанты ударили по двум университетам городаВидео

08:56

День украинского миротворца 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

08:53

"Светлый ребенок, который рос в любви": Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней ЛизойВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

08:22

4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком: что известно о погибшей девочке и раненой маме в ВинницеВидео

08:21

Оболочки из кожи и костей, запускающие ракеты по детяммнение

07:47

Названы имена военных РФ, запустивших ракеты по Виннице: оба - из СевастополяВидео

07:10

"За Харьков, Винницу, Николаев": ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасамиВидео

06:41

Россия готовит масштабное наступление на Донбассе: где ждать боевВидео

06:29

Стать ближе к Европе: как Украине перевести экономику на военные рельсымнение

05:30

"Будем перемалывать мясо": эксперт поведал, осмелиться ли Путин объявить мобилизациюВидео

05:20

Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецептВидео

05:05

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

04:34

Лукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – ЖдановВидео

Реклама
03:50

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30, которые не требуют особой укладки

03:20

Об этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметыВидео

03:10

Люди едва не разорвали поющую Волочкову после концерта

02:40

В Украину летят сильнейшие грозы: синоптики рассказали, когда будем "плавать"Видео

02:16

РФ снова пойдет на захват Киева, но уже с участием Беларуси: эксперт назвал условиеВидео

01:34

Гороскоп на неделю 18-24 июля: Тельцам – враги, Скорпионам – старые обиды, Водолеям - деньгиВидео

01:01

Умерла Ивана Трамп

00:51

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14 июля, четверг
23:57

Оккупанты хотят запустить завод "Азот", это грозит жертвами и катастрофой - ОВА

23:19

Зеленский об ударе по Виннице: никакие другие террористы не позволяли себе такую дерзостьВидео

22:49

"Прилеты" на Днепропетровщине: россияне ударили по окраинам НикополяВидео

22:31

Арестович назвал основную проблему Украины в войне против РоссииВидео

22:29

У Зеленского резко ответили на новые бредни Кремля по завершению войныВидео

22:14

Испугались ВСУ: на Херсонщине оккупанты переодеваются и пытаются убежатьВидео

22:04

США неожиданно ослабили санкции против РоссииВидео

21:56

"Прости нас, что не уберегли": спасатели растрогали письмом девочке, которую убило ракетой в ВинницеВидео

21:55

"Очередной теракт": Вакарчук эмоционально высказался о трагедии в ВинницеВидео

21:30

Точный выстрел: срочник из Нацгвардии подбил пять российских самолетовВидео

21:05

ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если РФ пойдет в наступление с Черного моря - ЗалужныйВидео

20:55

"Условия могут ухудшиться": США призвали американцев немедленно покинуть Украину

Реклама
20:50

Путинский режим будет прикончен на поле боямнение

20:46

Премьер Италии уходит: президент отказался принимать отставку Марио ДрагиВидео

20:40

Ракетный обстрел Винницы: правоохранители задержали возможных корректировщиков огняФотоВидео

20:39

Шли на занятия по развитию детей: появилось последнее видео мамы с дочкой, которая погибла в ВинницеВидео

20:39

День бухгалтера 2022: поздравления от всей души, картинки и открытки

20:32

ВСУ отразили попытки захватить Углегорскую ТЭЦ, а враг понес огромные потери - ГенштабВидео

20:11

Украину накроет жарища: синоптики назвали даты новой атаки пеклаВидео

20:10

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

19:58

"Коллапс нагрянет очень скоро": россияне поголовно жалуются на задержки зарплат

19:39

В РФ заговорили о "мирных переговорах": цинично призывают Украину признать "территориальные реалии"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять