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Оккупанты провели ряд массированных штурмовых действий: детали

Александр Коваленко
19 апреля 2025, 06:10
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Большое количество таких двухколёсных суицидников осложняет по ним работу fpv-дронов.
дамба в Васильевке, российские оккупанты
Российские оккупанты война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Мото-раш…

За прошедшие сутки РОВ провели ряд массированных штурмовых действий. Основными эпицентрами стали Ореховское и Покровское направления. Особенностью штурмов стало то, что в них использовалось большое количество личного состава, в среднем 350-400 человек и а так же не меньшее количество мотоциклов. Например, на Покровском направлении РОВ использовали в ходе штурмовых действий до сотни мотоциклов.

Ранее штурмы представляли собой системные суицидальные вылазки небольших групп по 3-4 человека и изредка накаты с техникой и десантом запертом в надстройках МТ-ЛБ, ОБТ и прочих ББМ, а так же гражданском автомобильном транспорте. Настолько массовых штурмов на мотоциклах не просто не использовалось давно, они вообще не практиковались ранее.

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Когда мотоцикл у РОВ стал одним из средств передвижения, его использовали при штурмах в небольшом количестве 10-20 единиц. Но задействование до сотни мото-штурмовиков это уникальное явление даже для этой войны, которое, не исключено, может так же стать системным.

Использование мотоцикла в качестве штурмового транспорта кажется чем-то сюрреалистическим, но когда командованию плевать на жизни своих вояк, то тут и электро-самокат может сойти за дефицитный БТР-82А. Кроме того, мотоциклы позволяют очень быстро преодолевать расстояния и, когда основной целью является закрепление в определённой точке на карте типа "куст", "воронка", "холмик" и разбитая в хлам сельская остановка – вполне сгодится.

Большое количество таких двухколёсных суицидников осложняет по ним работу fpv-дронов. То, что наши подразделения выдержали это испытание на прочность, ещё не означает, что завтра или через пару дней мотоциклистов будет уже 200 или 300, с несколько большей огневой поддержкой.

Такая тактика в очередной раз поднимает вопрос о том, почему тогда, когда была такая возможность, поля и дороги по вероятным направлениям продвижения РОВ не превращали в сплошное минное поле, перетянутое колючей проволокой вдоль и поперёк, вширь, в глубину и в четвёртое пространство? Колючая проволока, к слову сказать, как тормозящий элемент, одинаково хорошо воздействует как на пехотную компоненту, так и на лёгкий транспорт, особенно, такой как мотоцикл.

Ещё в 2024-м году было понятным, что противопехотные заграждения должны будут стать превалирующими и буквально гипертрофированными, поскольку именно пехотой РОВ будут воевать, превращая её, а не танки и ББМ как основной элемент продвижения. В частности, комплексное применение артиллерии, особенно батальонной, с кассетными боеприпасами, лёгких РСЗВ, fpv-дронов детонирующих в воздухе с большим количеством осколочных элементов и прочих средств направленных на поражение площади, а не одиночных целей, могло повлиять на ситуацию, но…

Совершенно не исключено, что российские войска в ближайшее время превратятся из механизированных в мотоциклетные. Тем более, что многие из этих средств у РОВ китайского производства. Китайские предприятия производят огромное количество мотоциклов в сутки, поэтому недостатка в них у россии, испытывающей серьёзные проблемы в производстве даже такого вида транспорта, явно не будет.

Угроза наметилась. Как она будет разрастаться – увидим.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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