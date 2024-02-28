Оккупанты продолжают продвижение, пользуясь окном возможностей

Россия продолжает активно применять тактическую авиацию.

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Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Авдеевка…

В районе Авдеевки РОВ продолжают продвижение, с целью создания вокруг города буфера безопасности, а так же пользуясь дефицитом боеприпасов РОВ.

Буфер безопасности для РОВ в Авдеевке может охватывать полукруг через село Степовое, Бердичи, Семёновка, Орловка, Тоненькое и Северное.

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Силы и средства РОВ на этом участке распределены следующим образом.

Орловка – с востока и юго-востока населённый пункт штурмуют подразделения 114-й ОМСБр 1 АК, 35-й, 55-й ОМСБр 41 ОВА, 21-й, 30-й ОМСБр 2 ОВА, а так же24 ОБр СПП;

Степовое - Бердичи – 30-я, 15-я ОМСБр 2 ОВА;

Северное - 87 СП, 1-я ОМСБр 1 АК, 10 ТП 20 МСД;

Ожидалось, что после захвата Авдеевки, РОВ займутся перегруппировкой и восстановлением сил. Вместо этого, они не стали компенсировать потери, понесённые за время наступления на город, а продолжили продвижение, пользуясь окном возможностей - дефицитом артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Россия продолжает активно применять тактическую авиацию. В частности, по Орловке за прошедшие сутки было осуществлено до 30 сбросов КАБ, по Тоненькому – до 20. Авдеевская локация остаётся в вопросах применения КАБ одной из наиболее интенсивных.

В условиях недостаточной артиллерийской компоненты, эшелонированной обороны, а так же противодействия КАБам, у россиян сохраняется инициатива по продвижению как минимум в пределах так называемой буферной зоны.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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