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Оккупанты отводят часть войск из Новой Каховки: возможен ли "жест доброй воли"

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

21 декабря 2022, 08:15
Все тыловые базы, склады, пути передвижения русских нацистов находятся под огневым контролем ВСУ, они даже выйти невредимыми не могут.
Оккупанты отводят часть войск из Новой Каховки: возможен ли 'жест доброй воли'
В Новой Каховке враг находится как на ладони

Российские оккупационные войска поступят разумно для своего самосохранения, если добровольно оставят Новую Каховку в Херсонской области. Ведь вся территория вокруг этого населенного пункта взята Вооруженными силами Украины под огневой контроль. Это вполне дельное решение со стороны врага.

Рельеф местности возле Новой Каховки таков, что она расположена ниже, чем правый берег, который мы контролируем.

Поэтому враг находится там как на ладони. А учитывая тактико-технические характеристики оружия, которое находится на вооружении ВСУ, у врага фактически отсутствует возможность вести контрбатарейные действия — мы полностью накрываем его своим огнем.

Учитывая это, они отыграются огневым поражением жилых кварталов Херсона, Берислава и других населенных пунктов. Только за минувшие сутки российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонщины. Противник поражал из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомис Херсонской области.

Кроме того, оккупанты не прекращают бить по жилым кварталам самого Херсона - попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома. По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Вторым моментом для "жеста доброй воли" со стороны россиян оставить Новую Каховку является нарушение логистических коммуникаций врага.

Ведь все его тыловые базы, склады, пути передвижения находятся под огневым контролем ВСУ, они даже выйти невредимыми не могут. Поэтому держаться в Новой Каховке врагу нет смысла — он там в "огневом мешке".

Сейчас российские захватчики передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области. Солдат отводят в район населенного пункта Нижние Серогозы.

В то же время российские оккупационные войска будут продолжать обстрелы жилых кварталов и другой гражданской инфраструктуры Херсона при одном условии. Она заключается в том, что украинские Силы обороны должны отбросить врага как можно дальше от окраин города.

Напомню, Херсон находился под российской оккупацией восемь месяцев. 11 ноября 2022 года город был освобожден украинской армией. В процессе отступления оккупанты оставили Херсон без энергоснабжения и воды.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Снегирев Новая Каховка
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