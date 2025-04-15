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Оккупантов в Одессе ждал неприятный сюрприз

Александр Коваленко
15 апреля 2025, 19:10
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РОВ продолжают экспериментировать с тактикой, каждый раз пытаясь найти некий оптимальный режим захода на город.
удар по Одессе
Удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

По налёту на Одессу…

РОВ продолжают экспериментировать с тактикой ударов по Одессе и области. И вчера они решили несколько видоизменить прежнюю тактику, совместив между собой заход на город как на высотах около 2 500 метров над поверхностью земли, так и высоты от 200 метров над уровнем моря.

Да, вы не ошиблись, на этот раз РОВ поменяли ролями группы Shahed-136 и теперь высота недоступная для мобильных групп вооружённых стрелковым оружием не серьёзнее ДШК и Browning M2, применялась дронами заходившими на Одессу с материковой части Украины – с севера, а низкие высоты применялись над морем.

видео дня

Низкая высота над уровнем моря обусловлена тем, что такой дрон сложно зафиксировать соответствующими средствами, пока он непосредственно не будет уже вблизи береговой линии, после чего резкий набор высоты для преодоления склонов, что так же осложняет процесс перехвата.

Таким образом, РОВ продолжают экспериментировать с тактикой, каждый раз пытаясь найти некий оптимальный режим захода на город, с максимальным КПД от прорыва ПВО и ударов.

В свою очередь, ВС ВСУ отработали как всегда на высоте, но и не только. Оккупантов вчера в Одессе ждал неприятный сюрприз, о котором я не стану пока распространятся…

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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