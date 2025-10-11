Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Охотник за Нобелевской премией проиграл

Юрий Радухин
11 октября 2025, 06:10
122
О каком мире и какой Нобилевской премии здесь вообще может идти речь?!
Трамп, Нобелевская премия
Трамп / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Трамп остался без Нобелевской премии мира - награду получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.

А кто сомневался, что желтый Дони не имеет шансов получить Нобелевскую премию мира?! Начал каденцию с претензий США на землю Гренландии (Дания) и Канады.

Это возможно только как результат агрессии, оккупации и аннексии. В середине США за 9 месяцев каденции президент страны повесил Америку над пропастью гражданской войны. В Украине своей бессмысленной политикой Трамп только увеличил агрессивность хутина и эскалацию.

видео дня

Желтый Дони считает, что он уже остановил 7 военных конфликтов. Но Мир так не считает.

О каком мире и какой Нобилевской премии здесь вообще может идти речь?!

Патологическое тщеславие, необразованность и невоспитанность Трампа превратили его в мировое трагикомическое посмешище. Разве таким должен быть президент США?!

О персоне: Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Нобелевская премия Юрий Радухин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину БПЛА, детали

Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину БПЛА, детали

08:01Война
Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

00:20Украина
"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФ

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФ

23:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

Последние новости

08:10

Зачем Путин попросил прощения у Алиева?

08:01

Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину БПЛА, детали

06:10

Охотник за Нобелевской премией проигралмнение

05:50

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

05:00

Любовь накроет с головой: четырем знакам зодиака будет круто везти 11 октября

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
04:44

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

03:32

"Темный ад": Земле грозит Апокалипсис из-за таинственной материи

02:30

Почему не стоит покупать готовый тертый сыр: указана опасная причина

01:43

Мечта каждой женщины: самые заботливые мужья среди знаков зодиака

Реклама
00:20

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

10 октября, пятница
23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

22:50

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

22:32

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

21:22

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

21:01

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не емуВидео

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

Реклама
19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

16:15

"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

15:52

Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

15:50

Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

Реклама
15:42

На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

15:18

Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

15:09

"Время отвечать": эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

14:57

Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

14:56

Простой ингредиент, который меняет все: один секрет делает яичницу идеальнойВидео

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять