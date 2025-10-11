Трамп остался без Нобелевской премии мира - награду получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.
А кто сомневался, что желтый Дони не имеет шансов получить Нобелевскую премию мира?! Начал каденцию с претензий США на землю Гренландии (Дания) и Канады.
Это возможно только как результат агрессии, оккупации и аннексии. В середине США за 9 месяцев каденции президент страны повесил Америку над пропастью гражданской войны. В Украине своей бессмысленной политикой Трамп только увеличил агрессивность хутина и эскалацию.
Желтый Дони считает, что он уже остановил 7 военных конфликтов. Но Мир так не считает.
О каком мире и какой Нобилевской премии здесь вообще может идти речь?!
Патологическое тщеславие, необразованность и невоспитанность Трампа превратили его в мировое трагикомическое посмешище. Разве таким должен быть президент США?!
О персоне: Юрий Радухин
Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.
