Трамп остался без Нобелевской премии мира - награду получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.

А кто сомневался, что желтый Дони не имеет шансов получить Нобелевскую премию мира?! Начал каденцию с претензий США на землю Гренландии (Дания) и Канады.

Это возможно только как результат агрессии, оккупации и аннексии. В середине США за 9 месяцев каденции президент страны повесил Америку над пропастью гражданской войны. В Украине своей бессмысленной политикой Трамп только увеличил агрессивность хутина и эскалацию.

Желтый Дони считает, что он уже остановил 7 военных конфликтов. Но Мир так не считает.

О каком мире и какой Нобилевской премии здесь вообще может идти речь?!

Патологическое тщеславие, необразованность и невоспитанность Трампа превратили его в мировое трагикомическое посмешище. Разве таким должен быть президент США?!

О персоне: Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

