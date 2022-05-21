Охота на ведьм: что будет с российским войском в рясах в Украине

В ближайшее время Украина зачистит российское влияние в религиозных организациях / УНИАН

Ни парламент, ни правительство не останутся глухими к нарастающему недовольству патриотической общественности из-за продолжения работы в Украине филиала РПЦ, часть духовенства которой являются симпатиками России.

Вместе с тем, это сверхчувствительный вопрос, проработка которого требует осторожности и осмотрительности. Сверхчувствительным этот вопрос является сразу по нескольким причинам.

Во-первых, значительная часть духовенства и преданных УПЦ являются лояльными Украине гражданами. В том числе и от их поддержки зависит военная победа над Россией.

Во-вторых, в условиях зависимости от международной помощи для победы над Россией и обеспечения жизнедеятельности украинского государства в условиях войны официальная Украина не может позволить себе действия, которые будут приводить к аргументированной критики Украины в вопросе соблюдения свободы совести. Такая ситуация в случае ее возникновения негативно будет сказываться на рассмотрении в ЕС вопросов, связанных с нашим вступлением в это объединение.

В-третьих, УПЦ является огромной сетью организаций. В случае создания правового хаоса в вопросе статуса этой церкви, возникнут сотни достаточно сложных имущественных споров и проблем. Непонятно, например, кто и за какие средства будет содержать сооружения церквей, многие из которых являются памятниками архитектуры (но далеко не только это).

Также стоит отметить, что подрывное влияние Россия осуществляет не только через РПЦ и некоторых представителей УПЦ, но и через некоторые мусульманские и иудейские организации. Попытка ограничивать влияние России лишь через православные организации будет неполной.

Конечно, что бы ни делала Украина в вопросах регулирования деятельности религиозных общин, эти действия косвенно будут влиять на процессы объединения православных в Украине. Но ставить перед собой любую цель в вопросе отдельного существования или объединения/вхождение всех православных общин к ПЦУ Украина не может – это будет нарушением принципа независимости государства и религиозных организаций.

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Все эти соображения никак не влияют на нашу решимость выкорчевать все российское из общественной сферы в Украине. Но они будут определять порядок и скорость наших действий.

Все начнется или уже началось с санкций против РПЦ, в частности, ее членов синода, которые инициируют, пропагандируют и способствуют принятию решений, поощряющих и одобряющих российскую агрессию против Украины (законы, которые рекомендуют СНБОУ введение части таких санкций, уже на рассмотрении парламента).

Будут приниматься решения, которые запретят идеологию "русского мира" и криминализируют распространение и популяризацию этих идей в Украине.

В публичную плоскость будет вынесен вопрос сбора и анализа информации о враждебной и подрывной деятельности России через религиозные организации. Здесь парламент может создать эффективную платформу для сочетания усилий власти и общественности в виде временной следственной комиссии. Результаты деятельности такой комиссии уже через 6-12 месяцев могут стать основанием для дальнейших, более решительных действий законодательной и исполнительной ветвей власти.

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Параллельно будет организован процесс реформирования правовых, хозяйственных и финансовых основ деятельности религиозных организаций. Целью этого процесса будет создание четких правовых и административных рамок для деятельности религиозных общин (на сегодня много православных общин, например, жалуются, что из-за неопределенности правовых процедур не могут реализовать свое право на переход из одной церкви в другую), прозрачности в финансировании (не может некоммерческая организация с нулями в налоговой и бухгалтерской отчетности заключать с государством договоры об аренде на десятилетия бесценного, с культурной и исторической точек зрения, имущества на сотни миллионов или миллиарды гривен) и другие.

Таким образом, надеюсь, в течение ближайшего времени мы сможем гарантированно зачистить на длительное время российские влияния в религиозных организациях, избежав шельмования или несправедливых обид лояльных украинских граждан и организаций, а также охоты на ведьм.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел