Огромная проблема с искусственным интеллектом

Олег Макаров
16 ноября 2025, 10:23
Финал нашей симуляции будет быстрым и печальным.
искусственный интеллект
На нас проверяют сценарий высокого риска / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/justDIYteam, Pixabay/geralt

Огромная проблема с искусственным интеллектом заключается в том, что если что-то пойдет не так, то у людей не будет второго шанса, чтобы все переделать. С высокой вероятностью человечество будет быстро и полностью уничтожено.

Поэтому любая высокоразвитая цивилизация перед запуском мощного ИИ наверняка как минимум задумается о том, чтобы провести несколько предварительных тестов. Просто чтобы избежать сценария, в котором его ждет погибель, и пойти по более безопасному пути.

Лучшим решением для проведения такого теста было бы создание множества симуляций их мира, чтобы в этих симуляциях похожие цивилизации сами пытались создать ИИ, но в разных условиях и с разными исходными данными.

Единственное требование - чтобы они там не слишком боялись ИИ, так как в этом случае они могут решить вообще его не делать, ломая изначальный смысл эксперимента.

Думаю, наша реальность может быть одной из таких испытательных площадок. На нас проверяют сценарий высокого риска: что будет, если стремиться создать ИИ в условиях жесткой конкуренции не только между компаниями, но и между государствами и политическими системами, когда на соображения безопасности всем практически наплевать.

Думаю, финал нашей симуляции будет быстрым и печальным. Слишком уж безрассудные (на грани психопатии) персонажи сейчас у нас тут управляют процессами. Впрочем, пока как-то держимся...

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - Минэнерго

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - Минэнерго

10:20Война
Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:57Синоптик
Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара России

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара России

09:54Украина
Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

Огромная проблема с искусственным интеллектом

