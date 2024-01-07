Оглядываясь назад: руины украинской утопии

Из этого исторического тупика, крайне опасного положения, придется выбираться очень дорогой ценой.

https://opinions.glavred.info/oglyadyvayas-nazad-ruiny-ukrainskoy-utopii-10530932.html Ссылка скопирована

Мы должны не только выжить, но и выбраться из этого тупика / Коллаж Главред, фото pixabay

Все 30 лет Украина кормилась накопленными материальными и интеллектуальными ресурсами и запасами. Но кроме безудержного потребления, Украина также "питалась" новыми иллюзиями и новой Утопией, которая пришла на смену советской утопии. Эта утопия держалась на простой мысли, что если нам так легко далась Независимость, в результате неожиданного развала СССР, то дальше будет еще легче.

Это была Утопия, что можно автоматически и легко перескочить из советского прошлого в счастливое западное будущее, и все будут счастливы. Но, конечном счете, этот утопизм легкого западного пути, на грани мышления вечного подростка, загнали украинское государство и общество в тупик, и в такую сегодняшнюю чудовищную реальность войны. Вместо дороги к Храму мы попали в исторический тупик, когда чудовищная агрессия России против Украины совпала с крайне слабым государственным механизмом, все 30 лет разъедаемым некомпетенцией, безответственностью, коррупцией и популизмом. Выход из этого тупика два - катастрофа страны или возврат к реальности и яростное выживание.

Теперь из этого исторического тупика, крайне опасного положения, придется выбираться очень дорогой ценой. Сейчас мы расплачиваемся за все - за ожидания легкой западной жизни и нежелание что - либо изменять на протяжении целых 30лет.

видео дня

Кстати, России со своей путинской Утопией - успешной интеграции сталинизма, советизма и царизма в 21 веке в отдельно взятой стране - неизбежно приведет к своему историческому тупику, к знаменитому российскому похмелью, но нам от этого не легче.

Мы должны не только выжить, но и выбраться из этого тупика раньше, чем это сделает Россия, а не наивно ждать, что она развалится раньше, чем мы окрепнем. Ибо наивное ожидание гибели России, в ситуации смертельной опасности для Украины это последняя, самая опасная "кислотная" иллюзия, которая осталась на руинах нашей Украинской Утопии.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.