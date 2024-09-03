Если бы мы со стороны смотрели на людей, которые с достоинством проходят одно из самых сложных испытаний в истории 21 века - мы бы точно сказали, что они молодцы.

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Колаж: Главред, фото: unsplash, Командование Воздушных Сил ВСУ

Сегодня каждый из нас может себе сказать, что он молодец. На самом деле, не только сегодня, но пусть и сегодня.

Почему?

Потому, что уже два с половиной года мы выдерживаем ужас, в который трудно поверить. Уже два с половиной года то, что не снилось в самых ужасных снах является просто нашими буднями.

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Ежедневные потери близких на фронте, невинных людей и детей, ежедневные обстрелы и уничтожение инфраструктуры, уничтожение экономики, уничтожение энергетики, потеря работы, потеря жилья...

Мы выдерживаем это уже два с половиной года. Поэтому мы можем сказать себе слово "молодец". Как и в жизни каждого, мы сталкивались с вызовами и личными проблемами, и когда мы их проходили, то говорили себе, что мы молодцы. Не сломались, не сдались, не прогнулись... Аналогично с войной, никто из нас не выбирал этот ужас. Его выбрал Путин.

Я не знаю, когда это все закончится. Я имею аналитические мысли по этому поводу и делюсь с вами. Но ситуация постоянно меняется, новые переменные модифицируют уравнение, и я пытаюсь представить его новый вид.

Но сегодня я думаю, что мы должны сказать себе, что мы молодцы. Потому что если бы мы со стороны смотрели на людей, которые с достоинством проходят одно из самых сложных испытаний в истории 21 века - мы бы точно сказали, что они молодцы.

От этого слова не станет легче. Впереди ситуация тоже не предвещает ничего хорошего. Но мы должны говорить себе, что мы молодцы. Потому что мы тратим гигантские усилия на сдерживание врага, на донаты, на выживание в ужасных условиях экономики и энергетики. И они дают результат. Пока не тот, что мы хотим, но дают. И сказать себе - "мы молодцы", это оценить все эти усилия. А они этого стоят.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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