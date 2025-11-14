Одна из самых массированных атак россиян на Киев: детали

Нужно просто системно работать дальше, наращивать силы, бить, бить и бить по РФ.

Одна из самых массированных атак россиян на Киев за всю войну. К сожалению, есть погибшие.

Много поврежденной гражданской инфраструктуры: около 30 домов, тепловые сети, медицинские учреждения, инфраструктура общественного транспорта, офисные помещения и магазины.

россия воюет с гражданскими хуже, чем любая страна в истории. Они переплюнули своих учителей - нацистов гитлера - в этом.

Но уроки истории учат, что маховик расплаты раскручивается всегда постепенно. И даже после войны те, кто осуществляет удары, кто отдает приказы, если и выживут сейчас, будут умирать потом.

Очень много горя и злости. Это все заполонило наши сердца. Нужно просто системно работать дальше, наращивать силы, бить, бить и бить по рф. Не опускать рук, потому что это никак не поможет.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

