Абсолютно все производственное оборудование двойного назначения должно учитываться.

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Отсутствие у руководства государства адекватной аналитики это одна из главных причин всех ошибок и просчетов власти!

Ну вот например. Когда летом во время контрнаступления со всех сторон рассказывали, что у нас нет проблем со снарядами, то лично я ко всем этим сообщениям относился скептически.

Ибо мне с моим аналитическим мышлением, даже не обладая какой-то секретной информацией, было вполне понятно следующее!

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Достаточное количество боеприпасов это временное явление, а не постоянное. Почему Временное? Потому что мне было понятно, что для контрнаступлений готовили резервы. Союзники давали - что-то шло на фронт, а что-то на склад для контрнаступления. И вот именно эти оперативные резервы создали иллюзию преодоления снарядного голода. Также было очевидно, что это лишь иллюзия, потому что каких-то фундаментальных изменений не происходило: наши запасы и наших союзников практически исчерпаны, собственного производства мы практически не имеем и союзники также очень медленно наращивают производство!

И мне очень странно, что в команде верховного не нашлось человека, который бы рассказал о рисках на будущее. Хотя на самом деле, при доступе к секретным данным, все это можно было очень легко посчитать. И сделать полноценный аналитический доклад еще год назад (на самом деле можно было еще и раньше)!

Другой пример видосутствия аналитики. Абсолютно все производственное оборудование двойного назначения должно учитываться. Его нельзя просто так завезти в страну, нельзя вывезти. Даже с перемещением могут быть проблемы.

А вся информация об имеющихся производственных мощностях является государственной тайной и относится к сфере ответственности Минэкономики.

Однако, аналитической обработкой этой информации никто уже давно не занимался и никто не знает какое у нас есть производственное оборудование и что на нем можно делать. То есть, у нас даже не знают, что еще где-то есть оборудование для производства боеприпасов. И это я говорю о реальном примере. Сейчас в стадии банкротства находится одна крупная частная компания, которая владеет таким оборудованием. Думаете оно работает на ВПК? Нет конечно.

И вот я смотрю на все это и никак понять не могу. Уже 2 года у нас вместо рациональных обдуманных решений, которые основываются на определенной аналитике, у нас тыкают пальцем в небо... и никто не хочет замечать что эта "стратегия" уже создала нам кучу проблем…

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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