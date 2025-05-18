Один из сценариев победы

Сейчас в войне главную роль играют дроны.

https://opinions.glavred.info/odin-iz-scenariev-pobedy-10665263.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Скептики любят говорить о том, что у Украины просто нет физической возможности победить Россию в войне. Однако это не так. Есть сценарии развития событий, дающие ей шанс на победу.

Страна, превосходящая противника в ключевом для своего времени виде вооружений, имеет высокие шансы победить в войне. Европейцы веками побеждали жителей других континентов во многом за счет преимущества в качестве огнестрельного оружия. Сейчас в войне главную роль играют дроны. Если Украина добьется безусловного превосходства в этом виде вооружений, она победит в войне. И это реальная задача. Она может быть решена при помощи западных союзников Украины, в частности, Германии. Украина и так добилась больших успехов в производстве дронов, но у европейцев намного больше ресурсов для этого.

Электроника никогда не была сильной стороной российской промышленности. Проще говоря, её в этой стране не умели производить. Европа имеет достаточную промышленную и научно-техническую базу, чтобы обеспечить решающее превосходство Украины в эффективных инновационных дронах.

видео дня

Поставки боевых дронов в Украину идут и сейчас, в том числе существенные из Германии, а также других стран "коалиции дронов". При наличии политической воли они могут выйти на качественно новый уровень. У правительства Мерца такая воля есть, осталось найти эффективные инструменты её реализации.

Европейские страны пока лишь в малой степени реализовали свои технологические и производственные возможности в этой области. Тем более, что им и самим необходимо вооружить свои армии современными дронами.

Европа стоит перед необходимостью раскрутить маховик массового производства инновационных (с искусственным интеллектом, на оптоволокне и т.п.) дронов, как для собственной обороны, так и для обеспечения качественного преимущества Украины над Россией в войне. Это могло бы стать ключевым фактором победы над российскими оккупантами и остановить путинскую военную экспансиию.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред