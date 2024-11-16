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Одесса и очередная плохая новость для всех

Александр Коваленко
16 ноября 2024, 06:10
636
Если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу.
Ракетный удар, атака дронов, Одесса
Ракетный удар по Одессе 14 ноября/ Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, t.me/odeskaODA, скриншот

Одесса…

Очередная очень хреновая ночь…

В ноябре 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО Одессы и Одесской области будут усилены. Заявление это прозвучало после того, как в 2023-м РОВ устроили масштабный террор города.

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Но, сказать, что как-то кардинально изменилась ситуация с ударами по городу, я не могу сказать.

И я даже не говорю об ударах баллистическими ракетами по городу, регулярно осуществляемым РОВ, поскольку Одесса не прикрыта ЗРК Patriot или SAMP/T. Хотя… в 2023 году в Одессе, в ходе очередного акта зернового террора, который продолжался несколько месяцев, был разрушен одной из российских ракет Спасо-Преображенский собор, в котором до момента его разрушения, в ходе литургий, славился патриарх Кирилл. Но, не в этом дело, а в том, что у Италии, после этого акта террора, были запрошены не финансы на ПВО, а 500 тысяч евро на восстановление собора секты коллаборационистов!

На 2023-й год, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро...

Прекрасно. Весьма своевременно.

Тогда же я задался вопросом, почему Украина не запрашивала у Германии снятые с вооружения ЗРК ближнего радиуса действия Roland? Хорошо, вы не передаёте нам ЗРК Crotal или Alvis Stormer в нужном количестве, но пылящиеся на складах ЗРК Roland?

Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стала Roland-3, серийное производство которой стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 м/с, дальность полёта до 8,5 км, а максимальная эффективная высота уничтожения цели - 6000 м. Масса боевой части - 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6–8 секунд, а для последующих целей — 2–6 секунд.

Фактически, если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу, посредством уничтожения воздушных целей над городом.

Помимо неплохого и очень нужного ЗРК Roland есть ещё очень интересная ЗРК MIM -72A/M48 Chaparral.

Данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997 полностью выведена из состава Армии США. В свою очередь, у США на вооружении было 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет. Причём ракетами к данной системе были весьма и весьма распространённые, а так же до сих пор применяемые - AIM-9.

В зависимости от модификации ракеты данный ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что даёт ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.

Но… Но, нет. И это "нет", потому, что когда по СМИ будут говорить: "Дорогие друзья, нам передали три батареи Chaparral, чтобы закрыть Одессу и Харьков!" быдломасса не так сойдёт на экстаз, как если бы им сказали: "Дорогие друзья, нам передадут семь систем ЗРК Patriot!" вот только непонятно и когда и в каком количестве…

Одесса это важный логистический узел, экономический и не только. Одесса – это стратегически важный локационный объект, простите, дорогие харьковчане, но играющая куда более важную роль чем Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев… тот кто понимает, тот понимает, все остальные – поставьте мне свечки за упокой, но это правда. Только поставьте в своих городах и сёлах не в забегаловках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.

Но, Одесса, как была на обочине, так там и остаётся.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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