Очередное Трамп-шоу вокруг переговоров

Александр Кочетков
8 августа 2025, 08:10
россия не будет менять собственную конституцию, куда она нагло вписала украинские территории как свои.
Трамп, Путин
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что касается хаоса и неопределенности вокруг любого события, то Белый дом Д. Трампа умеет это действительно лучше всего в мире.

"Мы серьезно продвинулись вперед, но прорывов нет". "Встреча Трампа и Путина возможна на следующей неделе, но для этого надо упорно работать еще недели". "Россия не выдвинула новых подходов, но сейчас мы лучше понимаем ее позицию". Эти и подобные взаимоисключающие цитаты американских чиновников способны запутать не только политологов, но даже и психиатров.

То есть, как я и прогнозировал, ничего конструктивного С. Уиткофф из Москвы не привез. Хотя Трамп, как и всегда, в восторге. На какое-то время. Хотя вторичных санкций не отбрасывает, и это несомненный позитив.

Единственное, что можно считать шагом вперед - это желание Путина встретиться с Трампом. И если они на двоих договорятся, то тогда путин готов на приобщение к общению В. Зеленского. Но без европейских лидеров, которые бы усилили позицию Украины.

А о чем должны договориться Трамп и Путин? Да о том же самом, что и раньше: Украина фактически должна признать Крым, Донецкую и Луганскую области российскими плюс отказаться от намерений освобождать силой оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Взамен россия признает оккупированными Украиной (!) те части Херсонской и Запорожской областей, которые она захватить не способна, и тоже не будет пытаться сделать это силой.

Ну, и еще то, что несколько улучшит восприятие такого "справедливого мира": восстановление судоходства по Днепру, восстановление Каховского водохранилища с обязательной подачей воды в Крым. А также использование ЗАЭС для энергообеспечения оккупированных территорий.

То есть, Россия не будет менять собственную конституцию, куда она нагло вписала украинские территории как свои. А вот Украина должна поменять свою Конституцию, чтобы вычеркнуть из нее намерение вступить в НАТО.

Это намерение является абсолютно декларативным, никакое полумертвое НАТО нам не светит и не нужно, перспектива за новыми оборонными союзами. Но попытка президента Зеленского поменять Конституцию Украины именно сейчас и именно так неизбежно вызовет очередное падение его рейтинга еще процентов на 10 минимум. И он перестанет быть фаворитом будущей президентской гонки.

Не хотел бы я быть президентским советником при обсуждении этой коллизии. Но все в офисе президента - кузнецы своего счастья. И несчастья тоже.

Война продолжается. И становится еще более жестокой, хотя это и трудно представить. Увы, своими заигрываниями вокруг встречи с Трампом путин получил время на то, чтобы его орки прорвали фронт. Во что диктатор верит с последней надеждой смертельно больного (он давно и неизлечимо болен старостью).

Но с Виткоффом путин договориться может. А вот с ВСУ - точно не получится.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

война в Украине Александр Кочетков война России и Украины
