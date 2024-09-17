Очередное "покушение" на Трампа после неудачных дебатов

После неудачных дебатов с кандидатом демократов Харрис и скандалом с Тейлор Свифт Трампу нужено отвлекающее событие.

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Кто мог организовать "покушение" на Трампа / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Ryan Routh

С одной стороны, регулярные покушения с минимальными последствиями для Трампа, в ходе сумбурной избирательной кампании президента США, свидетельствует, что это события становятся главным средством поддержания тонуса избирательной кампании республиканцев. После неудачных дебатов с кандидатом демократов Харрис и скандалом с Тейлор Свифт Трампу нужен какой -то импульс или отвлекающее событие, чтобы догнать кандидата от демократов.

С другой стороны, учитывая ненависть Трампа к Украине и латентную любовь к путинской России, в отличие о первого покушения, важно было оставить живым преступника, покушавшегося на жизнь Трампа, чтобы выявить якобы "украинский след". Хотя, на самом деле, в этом очередном пиар-покушении на Трампа четко виден не "украинский след", а "российский след" Путина. Кремль даже больше Трампа заинтересован в "притягивании за уши" украинскую тему в избирательной кампании. Кремль, как может, помогает Трампу бороться с Харрис, надеясь, что он, в случае победы на выборах, будет благодарным Путину.

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Тут важно, чтобы демократы, в ходе избирательной кампании, не соблазнились использованием таких фокусов как пиар-покушения.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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