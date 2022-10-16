Путин отчаянно ищет мира, считает Альфред Кох / Reuters

ВСУ потихоньку наступают на восток, на Сватово и уже находятся ближе 20 км. Уголовники "Вагнера" отчаянно атакуют Бахмут, но их движения на запад почти не видно. Они говорят, что взяли какие-то деревни. Но, это как в известном анекдоте: "и вы говорите…" По картам этого пока не видно.

Не смотря на некоторое затишье на Херсонском направлении, газета "Financial Times" выдала тут собственный инсайд, состоящий в том, что будто бы россияне в скором времени покинут Херсон и вообще - правый берег Днепра, ибо им его не удержать.

Этот очередной "акт доброй воли" выглядит вполне разумно. Потому, что после того, как почти все переправы через Днепр были либо разрушены, либо оказались под огневым контролем ВСУ, перспективы правобережной группировки россиян стали очень мрачными. Наступления на Одессу, Николаев и Кривой Рог уже с этого плацдарма развернуть не получится, а просто так там стоять и нести потери - бессмысленно с военной точки зрения и является очевидным распылением и так небольших сил.

Но с политической точки зрения это будет очередная путинская катастрофа и удар по его образу крутого парня, который никогда не отступает. Видимо, именно поэтому Путин пошел навстречу пожеланиям Генштаба и заткнул рот наиболее ретивым российским военным блогерам, которые нещадно критиковали российских полководцев за бездарность и отступление под Харьковом и Херсоном.

Поскольку нет-нет, да и Путину доставалось от них за нерешительность и мягкотелость, то он, ожидая, видимо, что под Херсоном (да и под Сватово) поводов для его критики вскоре будет больше чем достаточно, решил заблаговременно нейтрализовать наиболее популярных блогеров ура-патриотического толка и Генпрокуратура (какая неожиданность!), по ходатайству лично генерала Герасимова, начала расследование на предмет "фейков об армии" в отношении верных трубадуров российского милитаризма, таких как Игорь Гиркин (ого!), Юрий Подоляка (такой лапа: все провалы красиво объяснял), WarGonzo (Семен Пегов), Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Дмитриев, телеграмм канал "Рыбарь", Grey-Zone и Кристина Потупчик.

Путин и его генералы решили заткнуть рот своим критикам не только из либерального лагеря (что они уже давно сделали), но и из лагеря "войны до победного конца". Мой прогноз состоит в том, что Главный Стерх решил превратиться в голубя мира и боится нападок со стороны обманутых им непримиримых сторонников жесткой линии. Поскольку эти радикалы способны взбаламутить наиболее отчаянных вояк типа Кадырова и Пригожина, а это чревато непредсказуемыми последствиями.

Дав для вида покритиковать Генштаб и генералов, Путин все же понял, что конфликтовать с армией себе дороже и решил, что в споре между генералами и радикалами лучше занять сторону генералов. Возможно к этому его подтолкнуло блестящее выступление украинского министра обороны Резникова, который напрямую обратился к российским офицерам и генералам и сообщил им, что их готовят на роль стрелочников.

Путин сразу смекнул, что дело пахнет керосином и ура-патриоты в деле достижения хоть какого-то перемирия (особенно с такими плохими картами как сейчас у него) опаснее любых либералов, которые априори за мир.

Таким образом, кажущееся затишье на фронте не отражает той внутренней борьбы, которая происходит в окружении Путина. Путин отчаянно ищет мира. Это значит, что на использование ядерного оружия он не решится, а мобилизация оказалась малоэффективной и он не ждет от нее никакого качественного изменения ситуации на фронте.

Кроме того, я думаю, до Путина, наконец, дошло, что случилось с его газовым экспортом и вообще с экономикой. И ему нарисовали ее "блестящие" перспективы на следующий год. Ведь логичным следствием следующего этапа экономической войны между Западом и Россией станет закрытие датских и турецких проливов для прохода танкеров с российской нефтью. А через порты Приморска, Усть-Луги и Новороссийска проходит 80% экспорта российской нефти. Если Запад на этой пойдет, то крах российской экономики будет мгновенным. Ведь ни "Дружба", ни дальневосточный трубопровод ВСТО, ни железная дорога не смогут компенсировать потерю балтийского и черноморского направлений нефтяного экспорта.

Похоже, что еще в этом году россияне оставят правый берег Днепра и ВСУ возьмет Сватово. И это радикально изменит ход войны. В этих условиях возможный мир уже даже в путинских планах не будет таким "почетным", как ему бы хотелось. Максимум, на что он может рассчитывать, это на перемирие по линии разграничения по состоянию на 23 февраля. И то не факт.

Смотрел я на путинскую пресс-конференцию и видел, что он полностью утратил весь свой гонор и выглядел уже совсем не так, как он выглядел в конце февраля - начале марта, когда рассказывал про "наркоманов в Киеве". Укатали сивку крутые горки. Устал он уже от своей затеи. Не видит он никакого хорошего для себя выхода из того тупика, в который его загнали его амбиции… Sic transit gloria mundi…

Да и как могло быть по другому, если наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

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