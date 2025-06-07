Очередная ночь террора: что запустила РФ по Украине

Два города стали основными целями для российского террора ночью.

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Ракетный удар по Украине 6 июня / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Ракетный удар РОВ в ночь на 6 июня, вполне ожидаемо, не стал самым массированным… Да и не смогут РОВ больше провести даже в комбинированном формате ракетных ударов на 150 ракет, например. Причины тому, нам прекрасно известны.

Тем не менее, не смотря на то, что по предварительной оценке удар в себя включал около 50 ракет разных типов, он стал самым массированным с начала полномасштабной войны для Луцка и Тернополя.

Эти два города стали основными целями для российского террора ночью и самые тяжёлые последствия от сегодняшнего удара ощутили на себе именно Луцк и Тернополь.

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Очередная ночь террора поднимает вопрос ПВО для Украины. ВС ВСУ, как всегда, отработали на пределе возможностей, но именно предел имеет место быть из-за нехватки средств перехвата, в необходимости поставок которых регулярно приходится убеждать партнёров.

Особенно на фоне того, как один заокеанский джентльмен вообще уже 4 месяца подряд отмораживается, и ожидать от него помощи в ближайшей перспективе и даже среднесрочной перспективе не стоит.

Не знаю, понимают это в Европе или нет, но создание в Украине эшелонированной, многоуровневой системы ПВО и не по отдельно взятым локациям, а во всех областях, воздушное пространство которых РОВ использует для маршрутизации своих средств поражения, это, фактически, создание эшелонированной ПВО и для защиты европейских стран.

Ведь ни одна ракета, запущенная в обозримом будущем россиянами по Польше или Румынии, не долетит до них, если в Украине будет соответствующий, непробиваемый, многоуровневый щит, без белых пятен.

Для европейцев, формирование ПВО в Украине – это инвестиции в своё спокойное будущее. Возможно, такое осознание ускорит те бюрократические и вялотекущие процессы, которые наблюдаются у наших соседей?

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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