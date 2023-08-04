Очень сложно, но можно: чего ждать от саммита в Саудовской Аравии по Украине

На выходе мы имеем ситуацию, при которой необходимо убедить стран глобального юга перестать быть частью экосистемы РФ на время войны.

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На саммите Запад будет уговаривать Юг не помогать России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Несколько соображений по поводу саммита в Саудовской Аравии. Чисто мое субъективное мнение без претензий на истину. Для начала, что такое этот саммит. Это такой междусобойчик, на котором основные члены Рамштайна (коллективного запада) и топовые представители того, что называют глобальный юг, обсудят предложения Украины по установлению мира. И то, что в этом междусобойчике участвуют Китай и Индия, очень хорошо. А предложения просты как карандаш - территориальная целостность и все, что к ней прилагается, от вывода войск до ядерная, продовольственная и энергетическая безопасности.

На выходе мы имеем ситуацию, при которой необходимо убедить стран глобального юга перестать быть частью экосистемы РФ на время войны. Сделать это очень сложно, потому что за время войны эти страны уже привыкли решать свои проблемы за счет России. Очень сложно, но можно. И коллективному западу есть, что предложить глобальному югу. На мой субъективный взгляд предложение может быть тоже простое, как карандаш - хотите навариться на российской "беде", ваше право, мы не против. Но делать это будет проще и эффективнее в условиях мира (читайте - изоляции России). Вот тогда наваривайтесь сколько угодно, и мы (коллективный запад) не будем вам мешать. А сейчас будем. так что подумайте, оно вам надо. перед вами большущий кусок еды, так сделайте доступ к нему легким и приятным. Объясните Москве, что не будете помогать им выживать до тех пор, пока они воюют. На выходе - и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память.

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Понятно, что это так, моя квазиунофантазия, но по моему в этом что-то есть.

Кто такой Гела Васадзе? Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

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