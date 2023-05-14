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Очень "молчаливая" ракета, которую россиянам будет сложно сбить

Константин Машовец
14 мая 2023, 08:20
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Россияне должны заранее четко "знать, из какого сектора появится этот хрен"... иначе они просто не успеют отреагировать на воздушную цель.
Су-24М, Storm Shadow SCALP
Storm Shadow - очень "молчаливая" ракета, которую россиянам будет сложно сбить, говорит Машовец / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Англо-британская крылатая ракета воздушного базирования КРПБ типа SCALP-EG, она же – Storm Shadow (британское название)… на первый взгляд кажется типичной дозвуковой крылатой ракетой, которая не составляет для российской системы ПВО какой-то особо сложной цели… Причем, на столько не составляет, что по убеждению целого ряда экспертов, ее даже "из ПЗРК сбить можно"...И действительно... скорость полета - не так, чтобы "эксклюзивная", примерно 800 км\ч, сама она по себе тоже не маленькая - более 5 м длиной и имеет размах крыла - до 3 м... весит больше тонны. Так почему ее не сбить...? Аж бегом...можно сбить.

А потому, что, как всегда, есть нюансы.

Нюанс первый. Слово "малозаметная" совсем не зря вынесено в ее названии на первый план. Для подавляющего большинства средств ПВО, составляющих основу соответствующей системы ПВО рф (семейство ЗРС С-300), "эффективное прикрытие" на более или менее приемлемом удалении от объекта прикрытия (от 20 до 40-47 км) начинается с высот 50- 60 м, даже при использовании НСП типа 76Н6, в том числе с вышкой, и штатным радаром системы типа 36\35Д6, или 96Л6Е или даже 9С15МТ, 9М19М2 ... в то время как "рабочая высота" полета этой КРВБ составляет 30- 40 (при определенном режиме, в последних модификациях... может даже 15 метров).

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То есть, вся "линейка" ЗРС типа С-300... в противоборстве с этой КРВБ способна быть эффективно применена исключительно в "нештатном" режиме противодействия под общим названием "поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".

Итак, вы правы, это та самая "кривизна Земли", на которую, в свое время, жаловались представители морфов в Сирии... То есть, радиолокационные системы их ЗРС и ЗРК... по современным меркам - "близорукие", им из-за этой самой "кривизны Земли" не хватает нужных высоток радиогоризонта. То есть они способны обнаруживать крылатые ракеты такого типа (а последние модификации американских "Томагавков" точно так же способны подходить к цели на предельно малых высотах) лишь на минимально допустимых для их боевой реакции дистанциях.

Кто такой Константин Машовец

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

Средства, типа ЗРАК 2С6 "Тунгуска", ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1", или даже ЗРК "Бук -М1\2", не говоря о "славных" ПЗРК и ЗРК "ближней зоны" типа ЗРК " Стрела-10М"... становятся эффективными против этих КРВ(М)Б исключительно только при условии ВНЕШНЕГО ЦУ, поступившего ЗАРАНЕЕ... причем, хорошо так заранее (это также справедливо и для С-300, С-400).

То есть они должны заранее четко "знать, из какого сектора появится этот хрен"... иначе они просто не успеют отреагировать на воздушную цель, с малой отражающей поверхностью, которая появляется в зоне поражения на считанные секунды и еще на предельно малой высоте... причем появиться она может из любого направления (почему, расскажу ниже) "вот что-то пролетело и ага..."(с)

Нюанс второй. Это ну-у-у-у очень "молчаливая" ракета. В ходе своего полета и наведения на цель она практически никаких радиосигналов и запросов внешне не излучает (как в подавляющем большинстве систем наведения таких ракет), ее система наведения является АВТОНОМНОЙ... То есть, средствами радиотехнической разведки (РТР) засечь ее крайне трудно (привет системам типа "Кольчуга-М")... и да, вы правы, - она относится к тому классу ракет, которые обозначаются словосочетанием "выстрелил-забыл". Единственный раз, когда она выходит "в эфир" - это момент почти попадания в цель - когда она передает короткий видео-сигнал (картинку) на заранее определенной частоте перед тем, как разнести цель.

Другими словами, эта "умница" во время своего полета наводится на цель путем САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ "СВЕРКИ" в режиме "онлайн" своего реального места пребывания с данными уже ЗАРАНЕЕ заложенными в ее "мозги", то есть никаких сигналов управления извне ей не нужно...Эта система продублирована системой наведения "через GPS", но также исключительно в пассивном режиме.

Можно сколько угодно "прикрывать объект РЭБ-ом", но эту разумную воздушную торпеду даже это не остановит... она сама заранее четко "знает", как лучше лететь к цели (включая обход мест и позиций расположения систем ПВО противника) и никакие помехи в электромагнитном диапазоне ее не остановят.

Нюанс третий. Ракета производится с применением так называемой технологии "стелс". То есть, ее "отражающий" сигнал в радиолокационном диапазоне минимизирован до "предельно критических" для российской системы ПВО показателей.

Другими словами, для радаров системы ПВО РФ... это малозаметная цель, которую они способны выявить исключительно на "предельных" расстояниях. Даже учитывая тот факт, что процессы боевой работы в этих системах почти полностью автоматизированы... это ну-у-у очень существенно влияет на качество и скорость формирования соответствующего целеуказания (ЦУ) для активных средств поражения... Что, в свою очередь , не может не сказаться на скорости такого важного показателя, как "время боевой реакции" того или иного средства поражения системы ПВО противника.

Другими словами, "отработать" по этой ракете они успеют (если успеют) в исключительно короткий (почти мгновенный) промежуток времени... перед тем, как она долбанет по какой-то "хорошо защищенной" цели, типа "углубленного" КП 58-й российской армии... Для чего, у нее, кстати, есть СПЕЦИАЛЬНАЯ боевая часть (БЧ) в виде 2-ступенчатых взрывных элементов - первый, подрываясь, "удаляет" внешнюю защиту, второй - непосредственно поражает цель.

Итак, вывод.

Конечно, эта ракета - не панацея... перехватить и сбить ее вполне возможно. В том числе из ПЗРК или соответствующими авиационными средствами (в том числе - "на фоне подстилающей поверхности"), соответствующие средства у россиян есть.

Дело заключается в другом... способна ли система ПВО противника работать в "предельно-критическом" режиме напряжения ВСЕХ своих сил достаточно продолжительное время?

Источник

крылатая ракета Константин Машовец
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