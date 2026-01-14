Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?

В Украине де-факто создана новая ветвь власти.
Мы живем в реальности, когда антикоррупционеры утверждают не только свою отдельную вертикаль, но и отдельную ветвь власти.
После дела Миндича стало ясно, что, несмотря на низкую электоральную поддержку, общеукраинскую повестку дня могут задавать только антикоррупционеры и Президент (преимущественно через внешнюю политику).
Дело Киселя, как я и писал ранее, было вершиной айсберга. В подвешенном состоянии находится, как мне кажется, минимум половина Рады. И мы порционно будем видеть следующие серии. В конце концов, исходя из сегодняшних реалий, этот парламент нужен только для одного: для голосования за ратификацию мирного договора. Правда, пока это не обязательная, а опциональная история.
Тот, кто задает свою повестку дня, тот имеет шансы делать политику в государстве. Большинство аналитиков и политиков, говоря об антикоррупционных органах, мыслит в избирательных категориях и возможных категориях влияния США на внутреннюю политику. Мне кажется, мы должны добавить другое измерение - создание отдельной вертикали власти со всеми соответствующими политическими (а не только электоральными) последствиями. Это создание несколько иной реальности, чем многим кажется.
О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
