Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?

Мне кажется, мы должны добавить другое измерение - создание отдельной вертикали власти со всеми соответствующими политическими.

https://opinions.glavred.info/obyski-v-parlamente-v-ukraine-sozdana-novaya-vetv-vlasti-10732172.html Ссылка скопирована

Верховная Рада / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине де-факто создана новая ветвь власти.

Мы живем в реальности, когда антикоррупционеры утверждают не только свою отдельную вертикаль, но и отдельную ветвь власти.

После дела Миндича стало ясно, что, несмотря на низкую электоральную поддержку, общеукраинскую повестку дня могут задавать только антикоррупционеры и Президент (преимущественно через внешнюю политику).

видео дня

Дело Киселя, как я и писал ранее, было вершиной айсберга. В подвешенном состоянии находится, как мне кажется, минимум половина Рады. И мы порционно будем видеть следующие серии. В конце концов, исходя из сегодняшних реалий, этот парламент нужен только для одного: для голосования за ратификацию мирного договора. Правда, пока это не обязательная, а опциональная история.

Тот, кто задает свою повестку дня, тот имеет шансы делать политику в государстве. Большинство аналитиков и политиков, говоря об антикоррупционных органах, мыслит в избирательных категориях и возможных категориях влияния США на внутреннюю политику. Мне кажется, мы должны добавить другое измерение - создание отдельной вертикали власти со всеми соответствующими политическими (а не только электоральными) последствиями. Это создание несколько иной реальности, чем многим кажется.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред