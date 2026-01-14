Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?

Вадим Денисенко
14 января 2026, 19:10
144
Мне кажется, мы должны добавить другое измерение - создание отдельной вертикали власти со всеми соответствующими политическими.
Верховная Рада, голосование
Верховная Рада / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине де-факто создана новая ветвь власти.

Мы живем в реальности, когда антикоррупционеры утверждают не только свою отдельную вертикаль, но и отдельную ветвь власти.

После дела Миндича стало ясно, что, несмотря на низкую электоральную поддержку, общеукраинскую повестку дня могут задавать только антикоррупционеры и Президент (преимущественно через внешнюю политику).

видео дня

Дело Киселя, как я и писал ранее, было вершиной айсберга. В подвешенном состоянии находится, как мне кажется, минимум половина Рады. И мы порционно будем видеть следующие серии. В конце концов, исходя из сегодняшних реалий, этот парламент нужен только для одного: для голосования за ратификацию мирного договора. Правда, пока это не обязательная, а опциональная история.

Тот, кто задает свою повестку дня, тот имеет шансы делать политику в государстве. Большинство аналитиков и политиков, говоря об антикоррупционных органах, мыслит в избирательных категориях и возможных категориях влияния США на внутреннюю политику. Мне кажется, мы должны добавить другое измерение - создание отдельной вертикали власти со всеми соответствующими политическими (а не только электоральными) последствиями. Это создание несколько иной реальности, чем многим кажется.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАБУ Вадим Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

20:09Украина
В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

19:49Энергетика
"Трамп принял решение": в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

"Трамп принял решение": в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

19:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Последние новости

20:24

Свет будут отключать чаще - новые графики для Черкасской области на 15 января

20:09

В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

19:49

Как будут отключать свет в Запорожской области 15 января - новые графики

19:49

В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

19:41

Люди, рожденные в эти месяцы, одарены божественной аурой - кто они

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
19:15

"Трамп принял решение": в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

19:10

Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?мнение

18:37

Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

18:35

Когда Украину впервые признали независимой - новое открытие "ломает" учебники историиВидео

Реклама
18:35

Доллар и евро синхронно движутся вниз: новый курс валют на 15 января

18:10

Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра

17:50

США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News

17:45

Влетит в копеечку: водителям "светят" штрафы за неправильную тонировку автоВидео

17:44

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с животными за 31 секунду

17:29

Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

17:04

Переговоры с представителями США в Москве: Лавров неожиданно выдвинул условие

16:51

Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

16:44

Четыре знака зодиака ждет ожидает триумф во всех делах – кто они

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

Реклама
16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

Реклама
12:58

Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

12:50

Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

12:44

Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

12:35

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

12:24

В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

11:57

Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

11:49

Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

11:45

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

11:45

Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

11:38

Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять