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Объявление войны им немедленно подавай

Олег Постернак
20 января 2024, 06:10
Вся эта низовая отрыжка в виде жонглирования понятиями "состояние войны" и "военное положение" - бессмыслица.
Объявление войны им немедленно подавай
Мобилизация / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Немного надоело читать это тупое блеяние в комментариях или репликах о незаконности мобилизации из-за отсутствия "состояния войны" в Украине.

На каком-то этапе часть "глубинного нарида" или те, кто в принципе не способен обидеться на штамп "маленькие украинцы", сгенерировала эту чушь и превратила в любимое фирменное объяснение для выражения личных эмоций и переживаний относительно необходимости выполнения конституционного долга статьи 65.

Объявление войны еще им немедленно подавай, чтобы удовлетворить их высокомерное воло! Тоже мне сторонники правового целомудрия.

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Вообще, это отдельная категория людей, которые где-то что-то там начитались поверхностно (преимущественно в телеграмм-каналах или комментариях под ютубчиком), заучила словесные скрипты как мантры спасения с примесями высокомерия и дерзости и начинает их бисером рассыпать перед представителями государства или правоохранительных органов.

При этом обязательными атрибутами должна быть обильная слюна, которая смешивается с истерическим воплем, скороговоркой или игрой голосом. И, конечно, надо достать смартфон и устроить показательное шоу. В таких случаях самым интересным является лицо этих бедолаг. Вот именно в эти моменты можно увидеть всю всемирную печаль, страх и ненависть на физиогномике.

Вот и в ситуации с игрой слов "состояние войны" и "военное положение" приметно видеть, когда услышав звон, не зная где он – тужатся и надувают щеки, начиная с наркотическими кругами в глазах болтать о том, что Рада не объявила войну России, а потому и мобилизация является вроде бы незаконной. Так при Порошенко частичная мобилизация в 2014 г. объявлялась также без "состояния войны", разве забыли?

Эти два понятия таки действительно существуют и они имеют разное нормативное значение. "Состояние войны "упоминается в Конституции дважды (в качестве полномочий Рады и Президента) и в законе "Об обороне Украины". Но не предвидится императивная обязанность Совета немедленно объявить войну, хотя это кому-то и казалось бы вполне логичным ввиду бытового воображения.

Стоит при этом знать, что "военное положение" со всеми сопровождающими процедурами, в том числе мобилизацией, может вводиться и без самого юридического факта войны. В мире есть много случаев, когда военное положение вводилось даже без всякого намека на военные действия на территории страны.

К тому же, Конституция и украинское законодательство как раз основательно и подробно раскрывают понятие военного положения. Действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", принятый еще в 1993 году и очень часто дополняемый, не привязывает мобилизацию к "состоянию войны".

Та же Россия прибегла к формуле так называемой "Специальной военной операции" вместо объявления войны Украине. Международного права достаточно для квалификации действий РФ как акта агрессии. Вполне!

Поэтому вся эта низовая отрыжка в виде жонглирования понятиями "состояние войны" и "военное положение" - бессмыслица. Специально для таких "умников" могу добавить: есть еще понятия "военное время", "особый период".

Матчасть "в шоке".

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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мобилизация война в Украине Олег Постернак
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