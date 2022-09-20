Объявление официальной войны может стать началом конца для России / Reuters

Все, что сейчас происходит вокруг так называемых "референдумов" и темы "мобилизации", а также ожидание очередного выступления путина по Украине, очень мне напоминает ситуацию накануне 21 февраля, а затем и 24 февраля.

Только тогда речь шла о подготовке повода для вторжения в Украину, а сейчас, возможно, речь идет о псевдо-юридическом основании для формального перехода от СВО ("специальной военной операции") уже к официальной войне, соответственно и к мобилизации, которая вначале будет частичной.

"Референдумы" и включение оккупированных территорий в состав россии - это скорее лишь формальный повод, как и признание так называемых "республик" 21 февраля. Путин, возможно, решил показать, что "начинает всерьез".

Судя по всему, решение об этом было принято после возвращения путина с саммита ШОС. То ли он был раздражен тем, как там его принимали и как к нему относились (кто же уважает командующего армии, терпящей поражения), то ли "партия войны" после возвращения путина смогла его убедить, что надо показать волю и решительность, иначе ситуация в россии и на фронте, после поражений российской армии под Харьковом, выйдет из-под контроля.

Если события будут развиваться именно таким образом, то нас ожидает эскалация военного конфликта, и к этому надо быстро готовиться – и нам, и нашим партнерам. Ничего чересчур критичного, тем более катастрофичного в этом сценарии для Украины нет. Мобилизация в рф, по оценкам российских военных экспертов, может быть только частичной. К полной мобилизации российская военная машина на данный момент просто не готова. Но это будет новый вызов для Украины и наших партнеров, который потребует дополнительного напряжения сил и ресурсов. Война может стать более интенсивной.

Но выступления путина все еще нет. Может, его перенесли на завтра. Может, приурочат к каким-то демонстративным военным действиям россии, чтобы показать, что путин "уже начинает". А, может, в кремле сейчас идет отчаянная подковерная борьба между сторонниками "войны до победного конца" (а, скорее, до окончательного поражения или полного апокалипсиса) и прагматиками, которые понимают, что эта военная авантюра и так зашла слишком далеко, и объявление официальной войны может стать началом конца для нынешнего политического режима, а, возможно, и для самой россии.

"Шакалы под кремлевским ковром" зашевелились. Чувствуют, что их ожидают большие проблемы.

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