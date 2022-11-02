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Объясните двойнику Путина, что он мудак и подставил свой оригинал

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

2 ноября 2022, 06:20

Путин спятил и совершенно не способен посмотреть на себя критически. Это в психиатрии называется - некритическое мышление.

Путин
Путин спятил, считает Альфред Кох / kremlin.ru

Фронт стабилен. И что означает эта стабильность, думаю, мы скоро поймем. То ли россиянам удалось его стабилизировать за счет мобилизации. То ли ВСУ израсходовали тот арсенал, который был накоплен для предыдущих наступлений и идет накопление нового. То ли и то и другое вместе. Короче, поживем - увидим.

Путин опять обстрелял украинские города. Но в этот раз, хотя атака и была очень мощная, она не была такой эффективной как раньше. Украинские силы ПВО с каждым разом работают все лучше и лучше. Вот и сегодня они продемонстрировали почти 90% эффективность. И это не предел: на подходе новые системы ПВО от немцев, французов, англичан, американцев.

Пока Путин массово закупает стиральные машины, чтобы из них выковыривать микросхемы для своих ракет, Запад создает в Украине самую современную, мощную и эшелонированную систему ПВО в мире. И никакие раскуроченные китайские пылесосы и холодильники не помогут преодолеть такую ПВО.

С каждой новой атакой, поражение цели достается Путину все большими усилиями. Каждый день таких атак, как 31 октября, стоит российскому бюджету около полумиллиарда долларов. А эффективность налетов раз от раза снижается. Скоро он просто будет выстреливать в никуда эти полмиллиарда, поскольку ни одна ракета не долетит до цели.

Путин опять радовал публику своими стендапами. В этот раз он пугал зрителя рассказом про какие-то диковинные украинские устройства (видимо - управляемые торпеды) в шесть метров длинной и с 500 (пятьюстами) тоннами взрывчатки. И говорил, что украинцы будут стрелять ими по кораблям, которые выходят из украинских портов и везут украинское зерно на экспорт.

Этот его пассаж был настолько обезоруживающе глуп, что я даже поверил, что (как утверждает начальник ГУРа Буданов) у него есть двойники. Ну не может же настоящий (не липовый) президент России, подполковник и выпускник университета нести такую околесицу.

Предположим, что украинское устройство - это куб со стороной 6 м (это максимальный объем, который имеет длину 6 м). Тогда при массе в 500 тонн (предположим, что устройство состоит только из одной взрывчатки) оно будет иметь плотность (я не поленился и подсчитал) в 2,3 г/куб. см. То есть в 2,3 раза тяжелее воды. И значит оно немедленно пойдет ко дну и никуда не поплывет.

Так что объясните двойнику Путина, что он мудак и подставил свой оригинал. И теперь весь мир будет думать, что оригинал - тоже мудак. А оригинал хоть и большой оригинал, но не настолько же, чтобы нести такую чушь. Или настолько? Что, уже все так плохо, да, Песков?

Шутки - шутками, но все это ужасно грустно и теперь уже совершенно ясно, что Путин спятил и совершенно не способен посмотреть на себя критически. Это в психиатрии называется - некритическое мышление. Я убежден, что Путин в полной мере демонстрирует этот симптом. Одно его бесконечное отрицание своих, даже самых маленьких ошибок, болезненная реакция на любую критику, постоянный рефрен: мы были правы тогда-то, мы были правы и потом, и каждый раз подгонка и даже придумывание каких-то вводных, для того, чтобы принятое решение выглядело логичным.

Самое грустное, что некритическое мышление (поройтесь в литературе - увидите) - это один из основных симптомов шизофрении. Я ничуть не шучу. Это факт… Да, да, господа. Ядерный арсенал в руках у шизофреника. Впрочем, я не думаю, что открыл вам Америку…

Неужели рядом стоящие его слуги не видят, что его уже нельзя показывать людям? Что всякое его выступление - это очередной сеанс саморазоблачения? Мало того: он стремительно тупеет и это уже невозможно скрыть.

Я уже давно замечаю как сокращается его словарный запас. Как он вынужден прибегать к одним и тем же словам, его синонимический ряд беднеет, становится заметной его тяга заполнить речь просторечиями. Речевая дисциплина снижается… Плюс знаменитая "анальная фиксация", которая стала уже его фирменным знаком.

Он же не хотел такой славы. Оно же "само получается". Против его воли… Сам-то он хочет выглядеть остроумным, элегантным, обаятельным, блестящим. Он хочет восхищения, аплодисментов, немого обожания… А добивается изумленного недоумения. За него всем стыдно. Шариков опять стремительно превращается в собаку…

А тем временем суда, груженные украинским зерном, спокойно выходят из Одессы и плывут куда им надо. И весь мир плевать хотел на то, что Москва вышла из зерновой сделки. Ну вышла и вышла. Для того, чтобы эта сделка работала, гарантий Турции более, чем достаточно. И опять Путин утрется, как он утерся со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.

И это опять в очередной раз показывает, что Путин неадекватно оценивает себя и свою роль, что у него завышенная самооценка и то самое некритическое мышление, о котором я писал выше.

И вся эта затянувшаяся агония ужасна тем, что при всей очевидности ее финала, она продолжает убивать людей, а финал приближается так медленно… Эта война войдет в историю как яркий пример того, что миллионы людей слепо выполняют приказ психически больного человека. Понимают, что он психически болен, но продолжают выполнять его команды. И тем самым, заставляют и про них думать, что у них тоже с чердаком не все в порядке.

И пока он нас всех не свел с ума и мы сами не поверили в то, что черное - это белое, война это мир, а правда это ложь, давайте уже его скорее побеждать. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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