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Обвал гривны или в чем же причина действий НБУ?

Алексей Кущ
4 октября 2023, 06:22
Катастрофы пока не будет, но к девалу приготовится стоит.
Доллар, НБУ
НБУ / Коллаж Главред, фото УНИАН

Безумству храбрых, поем мы песни....

НБУ отпустил гривну в свободное плаванье, правда назвал это "управляемым гибким курсом".

Первый раз в Нацбанке закончилась война в июне прошлого года, когда он увеличил учетную ставку до 25%.

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Что в режиме фиксированного курса было бессмысленно, кроме достижения скрытой цели прокачать прибыль группы банков до 100 млрд грн.

Второй раз война завершилась для НБУ в октябре сего года, когда он возвратил гибкий курс.

Есть такая аксиома в монетарной политике - невозможная троица.

Нельзя одновременно фиксировать курс, двигать учетную ставку и при этом полностью не блокировать каналы движения капитала в валюте.

Но НБУ решил что можно делать все три опции: фиксировать курс, но при этом увеличивать учетку и оставлять схемы вывода капитала в нал и за рубеж.

Сегодня НБУ вместо возвращения в формат финансовой системы военного времени, решил поиграть в рынок.

Смотрим на базовые параметры.

Дефицит платежного баланса без фактора международной помощи почти 40 млрд дол по году или 25% ВВП.

Импорт вырос на 20%, экспорт упал на 15% и продолжит снижаться.

Ежемесячный отток по карточкам украинских беженцев в ЕС - примерно 1,5 млрд дол в месяц или 18 млрд дол в год.

Это больше, чем приток денег в страну от трудовых мигрантов.

Финансовые потоки развернулись на 180 градусов.

И ситуация не станет лучше.

Если до войны предельная склонность к импорту в структуре конечного потребления составляла 50%, то сейчас: 70-80%.

Кроме того, экспорт просел не по причине курса, а вследствие факторов войны, логистики, транспорта и заблокированных портов.

То есть, девальвация гривны ничем не поможет, наоборот, приведет к удорожанию импортной потребительской корзины, в первую очередь, топлива.

В чем же причина действий НБУ?

1. Фактор роста благосостояния в условиях войны.

Если курс фиксированный, а выплаты (пенсии, зарплаты) в гривне растут, получается идет медленное восстановление благосостояния в долларах.

Но наши союзники обещали держать нас на плаву, а не наращивать благосостояние.

Этим должно заняться правительство, запустив экономику. А то, что оно бездействует - это наши проблемы и они должны отразиться на курсе.

2. Фактор той самой международной помощи. Ее станет меньше, а константу в гривне по расходам бюджета нужно обеспечить.

Сделать это можно лишь с помощью коррекции курса.

Например, помощь просела на 10%, гривну девальвируем на 5%.

3. Фактор ответственности.

НБУ отвечает за фиксированный курс.

А если он станет плавающим, в Нацбанке опять включат свою заезженную пластинку о том, что они отвечают за стабильность гривны, понимая под оной инфляцию, а не курс к доллару.

Как это и делали в 2014-2015 годах.

Резюмирую.

Не стоит ждать обвала гривны прямо завтра.

Но сама по себе модель плавающего курса во время войны, прямо скажем, идиотская. Такого никто раньше не делал.

Курс станет более подвижным, волатильным, появятся спекулянты, начнутся качели.

Курс гривны - прямая производная от объема внешней помощи.

Пока на паузе помощь из США. Даже 5 ярдов от ЕС к саммиту в Киеве согласовать не смогли.

Я думаю, что деньги нам в 2024 году таки дадут. Но их будет меньше, чем в этом году.

Кроме того, гранты давать будут меньше, акцент сместится на кредитование.

Еще одна тенденция: замещение межгосударственной помощи кредитами международных Финансовых организаций, таких как МВФ.

То есть, появятся жесткие маяки, например, по тарифам, налогам, режиму единщиков и т.д.

Ритмичность внешнего финансирования станет хуже, интервалы между траншами - больше.

Возможны паузы.

Все это отразится на курсе.

Повторюсь: катастрофы пока не будет, но к девалу приготовится стоит.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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гривна НБУ курс доллара Алексей Кущ
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