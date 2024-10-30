'Обвал фронта': что важно знать

Благо информации в открытых источниках много, онлайн карты тоже есть, линейкой пользоваться тоже все умеют.

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Война в Украине / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Термин "обвал фронта" применяется в случае прорыва противником обороны, на участке фронта протяженностью более 20 километров и глубиной более 30 километров, с последующим выходом на оперативный простор.

Фактически, обвал фронта - это быстрый и необратимый прорыв противником первой линии обороны (линии обеспечения) и второй линии обороны, с прямым выходом и оперированием в зоне третьей линии обороны (тыловой зоны обеспечения).

Собственно, есть ли прорыв фронта или нет, решает пускай каждый для себя сам. Благо информации в открытых источниках много, онлайн карты тоже есть, линейкой пользоваться тоже все умеют.

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Очень неловко сегодня с утра давать всем желающим комментарии, по этому поводу, во многом потому как касаются они брошенной в массы фразы боевого и уважаемого человека, не доверять словам которого невозможно, с учётом его опыта за плечами. Но, приходится...

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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