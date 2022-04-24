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Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцев

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

24 апреля 2022, 19:35

Сначала Россия поднимает в воздух самолет и стреляет ракетами в младенца, а потом идет в церковь праздновать Пасху. И как вам, россияне? Копыта не выросли?

Накануне Пасхи Россия убила в Одессе, как минимум, восемь человек, в том числе трехмесячную девочку
Раз РФ настаивает, что ее оружие высокоточное, значит, она сознательно убила в Одессе 3-месячного малыша / t.me/our_odessa

Пятьдесят девятый день войны подошел к концу. Христос Воскрес, православные! Смертью смерть поправ...

И в этот день российские самолеты ракетами обстреляли Одессу. Убили минимум восемь человек. Включая трехмесячного ребенка. Как говорит Конашенков – "высокоточным оружием".

Ну, раз так, то, значит, так и хотели. Значит, в стратегические планы России входило убийство трехмесячного малыша в канун православной Пасхи. А иначе как? Иначе получается, что оружие не "высокоточное"? Как такое можно даже только подумать!

Ну да, ну да... А вдруг – гири не золотые? А какие же они по-вашему? Да обычные, чугунные... Как ядра из Царь-пушки. Вот с тех пор ничего и не изменилось. Херачат чугунными ядрами. А как по-другому-то?

Вот я все силюсь это понять: подняли в воздух огромный бомбардировщик Ту-95. (Чтобы было понятно: это винтовой самолет, разработка конца 40-х годов. Первый полет – 1952 год. До сих пор стоит на вооружении "второй армии мира").

Этот "высокоточный" гроб (имени Лаврентия Павловича Берии) летел, летел и долетел до Каспийского моря. И оттуда пульнул ракетами по Одессе.

Зачем? Почему нужно было лететь до Каспийского моря? Где Каспийское море, а где – Одесса? Конашенков, поверь на слово: Одесса находится на берегу Черного моря. Черного, а не Каспийского!

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И вот пульнули. Чтобы что? А нельзя было сразу этими ракетами пульнуть? С земли? И никуда не лететь? Вот эта избыточность – она для чего? Или, как говорят в этой самой Одессе: "В честь чего"? Этого никто не может объяснить. Они оттуда и по Сирии пуляли. С кораблей Каспийской военной флотилии.

Стрельнули – и попали в трехмесячного младенца. Вот молодцы! Филигранная работа! Нет? Это все клевета? Никуда вы не стреляли? Так я вам тассовочку покажу, там ваши собственные слова: Каспийское, море, Ту-95, по Одессе, высокоточными крылатыми ракетами...

Ровно так же было, когда ваши вояки сообщали, что сбили самолет Буком из Снежного в 2014 году. Так что вам теперь нужно срочно отрицать что-то из уже сказанного.

Либо что это не вы стреляли. Но что делать тогда с вашими заявлениями? Есть телевизионные записи: Канашенков с указочкой, открывает рот, произносит слова. Лицо без признаков интеллекта. Все его уже узнают. Бодрый такой безмозглый поц.

Либо что оружие не высокоточное. Но тогда это значит, что вы стреляете обычными допотопными ракетами по жилым кварталам города, находящегося в глубоком тылу. А это – военное преступление.

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Либо, что стреляли вы, и высокоточным, но украинские ПВО ракету сбили, и обломки упали на жилые кварталы. Но тогда как быть с вашими заявлениями, что все украинские ПВО давно вами уничтожены? Нет, пожалуй, так тоже нельзя сказать... Шойгу заругает. Он уже доложил Начальнику, что уничтожены.

Да, неказисто получается... Христос воскрес, а ребеночек уже не воскреснет. Ну покажите, покажите мне Путина в храме. Как он стоит со свечкой, крестится, говорит: "Христос воскрес!". Морда серьезная: думу думает. О державе печется. За веру православную стоит...

А в это время родители этого ребеночка уже помыли трупик, одели в новенькую красивую распашонку и положили его в гробик... Всплакнули, как водится. Да, собственно, что тут вспоминать-то? Он и не жил еще толком. Как покакал, да как гулил? Маленький, теплый комочек счастья...

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Прости нас, человек, что мы не дали тебе пожить. Так вот получилось все как-то... Нас вынудили, приперли к стенке... НАТО все подлое... Опять же бандеровцы... Так что ты не обижайся, лады? Надо было тебя убить. Тут уж ничего не поделаешь.

Поэтому взревели двигатели, поднялся огромный лайнер и пульнул в тебя высокоточной ракетой... И сразу все поменялось! Сразу Россия победила НАТО, укропы бегут и счастье наступило тут же...

Вот такая она, русская Пасха... Радуйтесь, православные! Благодатный огонь сошел на Одессу! А вы как думали? Тут все неспроста... Божьим промыслом защищается Россия от иноверцев!

Я лютеранин. Я из вашей подлой РПЦ МП вышел десять лет назад. И испытал невероятное облегчение. Я нашу Пасху еще неделю назад отпраздновал. И поэтому могу сегодня вам сказать, что Господь наш, Создатель неба и земли, человеческие жертвоприношения отменил еще в ветхозаветные времена. И сегодня, по вашей же вере, Иисус сам себя вам в жертву принес. Не вы Ему, а Он – вам. Сам – Себя.

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И что же вы делаете в такой важный день? Вы поднимаете в воздух самолет и стреляете ракетами в младенца... А потом идете в церковь и празднуете Светлое Воскресенье Господне. И как вам? Норм? Копыта не выросли на ногах? Тень еще отбрасываете? Ну и славно. Пойдите, разговейтесь. Небось постились всю дорогу... Мясо не ели... Ага... Только людскую кровь пили...

Не, не. Никаких сомнений. Наше дело правое. Враг Человеческий будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

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