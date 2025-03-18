Общие основы идеологии/демагогии Гитлера, Путина и Трампа

1. Шовинизм и национальное самовосхваление как главная стержневая составляющая идеологии
С этого они начали. Гитлер сделал своим главным лозунгом первые строки гимна - "Германия превыше всего", путинская пропаганда "подняла Россию с колен", Трамп обещал "сделать Америку снова великой". Проверено историей: разжигание патриотической истерии - самый эффективный способ установления диктатуры.
2. Ресентимент как сила, сплачивающая нацию вокруг вождя
"Весь мир нас обманул… В очередной раз нас цинично обманули. Надули, водили за нос". Без дополнительного пояснения и не поймешь, где здесь закачивается Трамп и начинается Путин. Гитлер, бесконечно жаловавшийся на "версальское унижение" Германии, также мог бы под этим подписаться. Все они пытались внушить обывателям, что "мы прежде всего немцы/американцы/россияне, поэтому нас все вокруг ненавидят, пытаются обидеть и ущемить. А значит нам (вам) надо сплотиться вокруг власти (меня) и тогда мы сможем дать отпор всем врагам".
3. Образ врага
Одним из главных слоганов нацистов был: "Евреи - наше несчастье!". Трампистская пропаганда утверждает, что "мигранты - наше несчастье". Мигранты - это образ врага, проникшего в США из вне (как евреи в нацистской версии). А роль внутреннего политического врага у Трампа (как и у Гитлера) выполняют "леваки", так он обзывает демократов и либералов, а также всех других своих противников.
Российская пропаганда видит причины всех несчастий страны в происках "англосаксов", "бандеровцев", "гейевропейцев". Как всегда она рифмуется с трампистской: Байден не только описал все подъезды в России, но, по мнению трамппропаганды, поднял цены на яйца в США.
4. Консервативная революция, отрицание наследия просвещения
Умберто Эко подчеркивал, что фашизм "это, по существу, отрицание духа 1789 года (а также, разумеется, 1776) – духа Просвещения". Все три "вождя" пытались вытравить в своих странах этот демократический дух, заменить его на затхлую портяночную вонь "нового средневековья". Не даром среди окружения Трампа не мало "неореакционеров" и поклонников "темного просвещения" (Маск, Вэнс).
5. Культ традиционных, то есть патриархально- сексистских ценностей, гомо и трансфобия
Это тоже свойственно всем трем "вождям". Трамп и Путин также поддерживают клерикализм и наиболее мракобесные околоцерковные силы (Гитлер в последнем не был замечен, хотя, как и Трамп, часто апеллировал к своему божественному предназначению).
"Гомосексуалы — враги государства и с ними нужно как с таковыми и обращаться". Под этими словами Геринга легко подписался бы и Путин. Трамп не так явно выражает свою гомофобию, но трансфобию даже не скрывает. Она стала при нем частью государственной политики США. В борьбе за запрет абортов он уже обошел Путина, но ещё не сравнялся с Гитлером. Зато пока не объявил ЛГБТ - нежелательной организацией и не сажает геев в концлагеря как Путин и Гитлер.
6. Экспансионизм и аннексионизм как способ укрепления диктатуры
Для Гитлера и Путина аннексия сопредельных территорий была едва ли не основной целью внешней политики. Трамп пока этим только угрожает, но очевидно тоже бредит аннексиями и мечтает расширить границы США любым способом. Он претендует на Канаду, Гренландию, Панамский канал, на худой конец готов взять на сдачу разрушенную Газу. Он явно завидует территориальным захватам Путина и хочет, по примеру российского диктатора, использовать расширение границ и неизбежную при этом эйфорию плебса для установления авторитарного режима в США.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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