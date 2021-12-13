Общество пытается оттолкнуться от "совка", "топы" же его реставрируют

Зеленский имеет такие же шансы на изменения в стране, какие были у Порошенко

У порохоботов - новая миссия. Приходить в критические заметки и материалы о власти президента Зеленского и спрашивать: это лучше, чем барыга, Михаил, ну? Особенно это касается публикаций о Гогилашвили.

Мое мнение заключается в том, что свободное волеизъявление, как и другие естественные процессы свободных демократических государств, существует для того, чтобы обеспечивать развитие общества именно естественным путем.

Читайте такжеТурчинов - один из тех, кто терял Крым, а Порошенко - Донбасс - ЗеленскийНа этом пути могут быть разные президенты (хорошие и плохие), но все они пойдут опять же естественным путем в прошлое, если не будут отвечать запросам общества. Или неестественным полетят на вертолетах в восточном направлении в том случае, если в открытую пойдут против общества.

У того, кого защищают порохоботы, был такой же шанс, какой сейчас есть у Зеленского. Зеленскому сейчас абсолютно никто не мешает отвечать на запросы общества. Никто, кроме (как это ни парадоксально) его самого и самых близких людей, использующих шанс, который получил именно Зеленский, безответственно. Используют только преимущества, которые может предоставлять власть над обществом, которое пытается оттолкнуться от совка. И мы видим, что в то время, как общество делает все для движения на запад, топы реставрируют совок со всеми его удобствами для правящей верхушки. "Имею право".

И в то же время не пользуются ответственностью, которая есть, была и будет и никуда не денется. Нивелируете уголовную - наступит политическая. Нивелируете политическую - наступит уличная.

Конечно, Гогилашвили попал на свою должность из-за того, что он муж многолетней секретарши Зеленского. Как-то получил диплом на скорую руку перед назначением. Проходил проверки? Хотя оперативные материалы свидетельствуют о том, что он не соответствует должности от слова вообще. Да и видео его "общения" с полицейскими оказалось не единственное, поэтому президент был вынужден, учитывая все эти риски, публично прокоммуницировать свою позицию. Или скорее не свою, а ту, что хочет услышать общество.

Одно дает надежду в этой всей истории - полицейские. Имеют достоинство. Понимают должностные обязанности. Хотя бы стараются держать удар новых лиц из старой школы неприкасаемых.