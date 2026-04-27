Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"

Уже сейчас следует осознать факт: значительная часть разрушенных Россией населенных пунктов Украины не будет восстановлена, они останутся "призраками".

Разрушенные войной города Украины не будут восстанавливаться в их довоенном виде

Пока продолжается полномасштабная война России против Украины, все острее становится вопрос о будущем временно оккупированных территорий и перспективах их восстановления. Иллюзорность ожиданий относительно восстановления захваченных Россией украинских городов становится все более очевидной. Впрочем, очевидными становятся и реальные экономические вызовы, с которыми столкнется Украина после деоккупации: от целесообразности восстановления отдельных населенных пунктов до необходимости переосмысления модели развития востока и юга Украины.

Экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак эксклюзивно для Главреда объяснил, почему Россия не будет восстанавливать те украинские города, которые сама же уничтожила, а также какие принципы должны лечь в основу послевоенного восстановления разрушенных территорий после деоккупации. Подробнее о судьбе городов, которые Россия превратила в "города-призраки", и не только – в колонке автора.

Россия не будет ничего восстанавливать и отстраивать на временно оккупированных ею украинских территориях на востоке и юге. Оккупационные власти никогда не занимаются развитием захваченных территорий – они лишь эксплуатируют их. То есть оккупанты просто используют природные, производственные, технические и человеческие ресурсы оккупированных территорий. О каком-либо развитии там не идет и не пойдет речь никогда. Поэтому надежды на то, что Россия будет восстанавливать и развивать города, которые до этого она полностью или частично разрушила, почти полностью, – это иллюзии. видео дня Тем более, тенденция уже понятна: в войне против Украины Россия движется к военному и политическому поражению, в частности, к демонтажу российского государства в его нынешнем виде. В таких условиях ожидать, что российская власть – нынешняя или будущая – будет восстанавливать и развивать оккупированные территории, точно не приходится. Обещания оккупантов о восстановлении "городов-призраков" – это сознательный обман Москвы, а ожидания людей относительно таких действий со стороны россиян – иллюзия.

Следовательно, разрушенные российскими оккупационными войсками города и села останутся руинами. О том, что Россия не намерена восстанавливать уничтоженное, свидетельствуют примеры Донецка и Луганска, где оккупационные власти не решают даже элементарных проблем, например, с обеспечением населения водой.

Если страна-оккупант не имеет ресурсов и желания обеспечить население "освобожденных" территорий самым необходимым, то есть водой, едой и отоплением, то о каком развитии вообще может идти речь? Россия не хочет тратить даже мизерные суммы на захваченные территории и людей, которые там остались, так о каких тогда капитальных стройках может идти речь?

Посмотрите хотя бы на так называемое "восстановление" Мариуполя: это – не восстановление, а бутафория! Даже те немногочисленные новые дома, которые построила Россия, уже имеют коммунальные проблемы. Все это "восстановление" проводится для картинки, а не для реальной жизни.

Другой момент. Российские власти заявляли, что планируют привлечь десятки тысяч россиян до 2045 года на оккупированные территории. Но мы уже знаем реальную цену таких "планов": она даже не нулевая – она отрицательная! Как правило, все происходит с точностью до наоборот. Мы видели это и на примере войны – вспомните хотя бы заявления о "Киеве за три дня". Такая же участь постигнет и экономические планы РФ. Россия уже сейчас несет колоссальные экономические потери, но продолжает выбрасывать деньги на войну, при этом ей не хватает средств для решения проблем на своих собственных территориях. О восстановлении чужих, то есть оккупированных, территорий в таких условиях даже говорить не приходится.

Любое восстановление ныне оккупированных населенных пунктов, которые Россия превратила в "призраки", возможно только после их возвращения под контроль Украины. Впрочем, даже тогда это восстановление не будет тотальным.

Необходимо будет провести серьезный экономический аудит: что стоит восстанавливать и в какой форме. Восстанавливать разрушенные города после деоккупации точно не нужно в их довоенном виде. Нет смысла восстанавливать старую модель, ведь на Донбассе была устаревшая энергоемкая промышленность. Нужно будет избегать советского подхода гигантомании, то есть строительства огромных заводов. Современные технологии позволяют наладить более эффективное производство без таких масштабов.

Поэтому восстановление разрушенных городов будет зависеть от новой экономической стратегии Украины, то есть от того места, которое мы хотим занять в мировой экономике.

Кроме того, Украине придется учитывать проблему депопуляции. Именно поэтому нужно будет четко определить, что и для чего восстанавливать. Не все города должны быть восстановлены, ведь населенные пункты существуют вокруг экономической деятельности, а если нет производства, рабочих мест, то нет и города.

Еще одной колоссальной проблемой для нас будет загрязненность оккупированных территорий, в частности "городов-призраков", взрывоопасными предметами. Разминирование потребует и времени, и ресурсов, а это все серьезные экономические затраты.

Если говорить о стоимости восстановления разрушенных Россией населенных пунктов Украины, то сегодня существуют очень приблизительные оценки общих убытков – от 600 до 750 миллиардов долларов (по состоянию на середину 2025 года). А оценить убытки и приблизительные расходы на восстановление на оккупированных территориях вообще невозможно сейчас, поскольку нет физического доступа к этим территориям. Точные оценки невозможны без физического доступа.

Впрочем, уже сейчас нам стоит осознавать тот факт, что значительная часть разрушенных оккупантами населенных пунктов Украины не подлежит восстановлению. Восстанавливать стоит только те города, где есть смысл возрождать экономическую жизнь. Если, например, речь идет о ресурсах, привязанных к местности (в частности, соляных шахтах), то при условии экономической целесообразности эту промышленность, а, соответственно, и населенный пункт вокруг нее стоит восстанавливать. А вот, например, угольную промышленность восстанавливать не стоит – это энергетика прошлого. Донбасс должен изменить свою экономическую модель. Он начнет развиваться тогда, когда перестанет быть сугубо угольным регионом – Донецким угольным бассейном. Нужно ориентироваться на современные отрасли, например, редкоземельные металлы. Все будет зависеть от того, какую экономику мы будем строить – сырьевую или высокотехнологичную. И именно от этого будет зависеть восстановление как оккупированных территорий, так и всей Украины.

Андрей Новак, экономист, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

О личности: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

