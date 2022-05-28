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Обратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русских

Александр Кочетков

политический аналитик

28 мая 2022, 19:34

"Убей русского!" станет понятным и рабочим лозунгом у многих народов недоимперии после ее облома в Украине.

Танки, Россия
В случае проигрыша России, жители окраин начнут мстить центру за то, что прозябали в нищете / Reuters

Рашистские пропагандоны, особенно рядящиеся в военкоров — это живое (пока еще) подтверждение тезиса Достоевского, что в русском человеке таятся все бездны ада.

После весьма дипломатичного решения УПЦ МП о разрыве отношений с РПЦ пропагандоны Кремля начали визжать, теперь у них не спецоперация, теперь — священная религиозная война. Против еретиков, предавших веру, устои, заветы предков и далее такая же блевотина. И еретиков, то есть, украинцев, следует убивать как можно больше, а тех, кто все же уцелеет под ракетами и артиллерией, публично сжигать живьем на кострах.

Нормальные такие освободители и защитники… Причем, я не утрирую и не передергиваю, я цитирую.

Что касается непосредственного повода для ядовитых пропагандонских слюней, то УПЦ МП сделала достаточно, чтобы вызвать ярость у кремлевского православия. Но явно недостаточно, чтобы украинцы простили этой церкви многолетнее двурушничество в отношении Украины.

Как минимум, надо было бы предать анафеме Патриарха Кирилла и всех церковников РПЦ, поддерживающих агрессию против Украины, а также публично заявить о готовности к быстрому объединению с ПЦУ и созданию единой поместной церкви Украины. Однако такой радикализм священнослужителям УПЦ не свойственен.

Но я сейчас не об этом, а о призывах рашистов убивать, убивать и убивать всё и всех, связанных с украинством. А вот почему они решили, что сбрасывание приличий и отказ от моральных норм, весь этот жестокий смертный ужас, не обернется против самих адептов "священной бойни"?

Читайте такжеХаракири России: как Путин войной в Украине спускает в канализацию всю РФНе удивлюсь, что когда в недоимперии начнется неизбежная смута, без которой у них не обходится, то многочисленные буряты, якуты, татары, чеченцы и прочие начнут русским мстить. Мстить бессмысленно и кроваво за то, что русские вожди ввергли их в свою "православную войну", до которой им дела нет и которую не выиграть. За то, что русские жировали, а окраины недоиперии прозябали в нищете. Да просто за то, что русские вознесли себя до уровня богоизбранной титульной нации, но под ножом визжат и корчатся, как обычный скот.

Маятник обязательно откачнется. "Обратка" гарантированно прилетит. Демон смерти непременно начнет пожирать тех, кто выпустил его на волю. "Убей русского!" станет понятным и рабочим лозунгом у многих народов недоимперии после ее облома в Украине. И кто там в кровавой бане станет разбираться, конченный рашист или продвинутый демократ перед ним… Русофобия, говорите? Да вы еще не знаете, что это такое!

Кстати, в этом кратком лозунге удивительно точно сочетаются ответы на два главных русских вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Александр Кочетков, политический аналитик

война в Украине Александр Кочетков
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