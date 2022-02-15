Обращение к трусам, которые "над схваткой" РФ и Украины

"Зеленые человечки" во время аннексии Крыма / "РБК-Украина"

Мне часто выпадало встречать тех, кто пытается быть "над схваткой".

Их логика сводится к тому, что Украина мало чем отличается от России. Мол, люди гибнут не только от российских снарядов, но и от украинских. Мол, в России бьют за сине-желтый флаг, а в Украине — за георгиевскую ленту. И рефреном звучит тезис о "соломенном согласии", котороя, мол, лучше "золотой распри".

Такая логика очень удобна. Она позволяет наряжаться в белые одеяния, прибегать к абстрактному "толстовству" и претендовать на универсальное миролюбие. И я имею к таким людям только один вопрос.

Читайте такжеТеперь Украина может контратаковать РоссиюУкраинская армия находится на территории России, или российская армия находится на территории Украины?

Реклама

Ответ расставляет все на свои места. Война имеет свою жестокую логику: в ней невозможно участвовать в белых перчатках. В любом конфликте всегда есть потери от "дружественного огня", снаряды падают не только на вражеские позиции, от мародерства и взяток на блокпостах не застрахована ни одна армия мира. И единственный этический маркер восходит на то, кто первый вывел свою армию из казарм и посадил на броню.

Можно вволю критиковать информационную политику Киева, но это не ставит ее наравне с информполитикой Москвы. Можно вволю писать об особенностях украинского законотворчества, но ни один закон не позволял Киеву ввести войска на территорию соседней страны. Зато я прекрасно помню, как обе палаты российского парламента предоставили такое право российскому президенту.

Война началась в тот день, когда российская армия вышла на крымские улицы. Аннексия полуострова сама по себе дает четкий ответ на вопрос, кто в нынешнем противостоянии агрессор, а кто жертва.

Читайте такжеТеперь Украина может контратаковать РоссиюРассказывать о "взаимной атмосфере ненависти", что ей надо "положить конец", конечно, очень удобно. Не надо рыскать по словарям в поисках значений слов "контрибуция", "репарации", "реституция", "трибунал". Можно безадресно разводиться о том, что "все плохие". Вполне вероятно, что в мирное время "все" очень даже "плохие", но война — это слишком тяжелый груз на чаше моральных весов, чтобы его можно было уравновесить абстрактными разговорами о "геополитике".

Если какая-то страна становится агрессором, то она несет ответственность за происходящее потом. Если страна становится агрессором, то коллективная моральная ответственность ложится на каждого ее гражданина. И отсидеться в ментальном бомбоубежище уже никому не удастся.

Читайте такжеГлавный плюс в истерии вокруг нападения ПутинаЯ прекрасно понимаю тех, кто весь пафос собственной позиции исчерпывает фразами вроде "все виноваты" или "никто не виноват". Им просто страшно. Страшно брать ответственность, страшно выбирать, страшно называть вещи своими именами.

Только вот почему они считают, что трусость — это позиция?