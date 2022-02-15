УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Обращение к трусам, которые "над схваткой" РФ и Украины

Павел Казарин

крымский журналист

15 февраля 2022, 19:14

Я прекрасно понимаю тех, кто весь пафос собственной позиции исчерпывает фразами вроде "все виноваты" или "никто не виноват". Им просто страшно.

Аннексия Крыма
"Зеленые человечки" во время аннексии Крыма / "РБК-Украина"

Мне часто выпадало встречать тех, кто пытается быть "над схваткой".

Их логика сводится к тому, что Украина мало чем отличается от России. Мол, люди гибнут не только от российских снарядов, но и от украинских. Мол, в России бьют за сине-желтый флаг, а в Украине — за георгиевскую ленту. И рефреном звучит тезис о "соломенном согласии", котороя, мол, лучше "золотой распри".

Такая логика очень удобна. Она позволяет наряжаться в белые одеяния, прибегать к абстрактному "толстовству" и претендовать на универсальное миролюбие. И я имею к таким людям только один вопрос.

Читайте такжеТеперь Украина может контратаковать РоссиюУкраинская армия находится на территории России, или российская армия находится на территории Украины?

Реклама

Ответ расставляет все на свои места. Война имеет свою жестокую логику: в ней невозможно участвовать в белых перчатках. В любом конфликте всегда есть потери от "дружественного огня", снаряды падают не только на вражеские позиции, от мародерства и взяток на блокпостах не застрахована ни одна армия мира. И единственный этический маркер восходит на то, кто первый вывел свою армию из казарм и посадил на броню.

Можно вволю критиковать информационную политику Киева, но это не ставит ее наравне с информполитикой Москвы. Можно вволю писать об особенностях украинского законотворчества, но ни один закон не позволял Киеву ввести войска на территорию соседней страны. Зато я прекрасно помню, как обе палаты российского парламента предоставили такое право российскому президенту.

Война началась в тот день, когда российская армия вышла на крымские улицы. Аннексия полуострова сама по себе дает четкий ответ на вопрос, кто в нынешнем противостоянии агрессор, а кто жертва.

Читайте такжеТеперь Украина может контратаковать РоссиюРассказывать о "взаимной атмосфере ненависти", что ей надо "положить конец", конечно, очень удобно. Не надо рыскать по словарям в поисках значений слов "контрибуция", "репарации", "реституция", "трибунал". Можно безадресно разводиться о том, что "все плохие". Вполне вероятно, что в мирное время "все" очень даже "плохие", но война — это слишком тяжелый груз на чаше моральных весов, чтобы его можно было уравновесить абстрактными разговорами о "геополитике".

Если какая-то страна становится агрессором, то она несет ответственность за происходящее потом. Если страна становится агрессором, то коллективная моральная ответственность ложится на каждого ее гражданина. И отсидеться в ментальном бомбоубежище уже никому не удастся.

Читайте такжеГлавный плюс в истерии вокруг нападения ПутинаЯ прекрасно понимаю тех, кто весь пафос собственной позиции исчерпывает фразами вроде "все виноваты" или "никто не виноват". Им просто страшно. Страшно брать ответственность, страшно выбирать, страшно называть вещи своими именами.

Только вот почему они считают, что трусость — это позиция?

viber
война аннексия Крыма
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехГороскоп на завтра, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успех Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоГороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого Почти 130 гривен за килограмм: в Украине резко изменились цены на популярные фруктыПочти 130 гривен за килограмм: в Украине резко изменились цены на популярные фрукты Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Демонстрация борьбы: что на практике будет означать перевод РФ в "серую" юрисдикциюДемонстрация борьбы: что на практике будет означать перевод РФ в "серую" юрисдикцию
20:20

"Минская удавка": онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечер

20:04

Львовские сурки спрогнозировали раннюю веснуВидео

20:02

Байден выступит со срочным обращением из-за ситуации вокруг Украины

20:02

Заявления Путина и Шольца по СП-2 и транзиту через Украину: в Европе рухнула цена на газ

19:45

Что дает Москве признание "ЛДНР"мнение

Реклама
19:35

"Сохраняем бдительность": Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

19:34

Квит и Порошенко раскачивают ситуацию вокруг МОН через протесты студентов - СМИ

19:27

Если вторжение произойдет, экономику Украины ждет крахмнение

19:14

Обращение к трусам, которые "над схваткой" РФ и Украинымнение

19:08

Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ: в чем причина

19:05

Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииВидео

18:58

Как девочка: Катя Осадчая на свидании с Горбуновым показала идеальное тело во всей красе

18:56

"У России есть два варианта": в Украине предупредили Путина из-за признания "ЛДНР"Видео

18:55

16 февраля на всех телеканалах страны пройдет Марафон единения #UAразом

18:47

Раскопали могилу и не нашли зубов: на Ровенщине мать 36 лет не верит в смерть сынаВидео

18:30

"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%

18:16

Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

18:07

Дата 20.02.2022 – магия дня, что нужно делать, чтобы не навлечь бедуВидео

18:05

Признание Россией "ЛДНР", обещания Зеленского и Украина в НАТО: главные заявления Путина и Шольца

17:45

Приват24 не работает, а в Ощадбанка проблемы с доступом: сообщается о массированной ДДОС-атаке

Реклама
17:44

Валютные качели продолжаются: гривна понемногу укрепляет свои позицииВидео

17:30

Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума остановить Россию

17:23

Путин требует "сейчас" закрыть двери НАТО для Украины

17:19

Путин заявил о готовности поставлять газ через Украину, но есть условияВидео

17:04

"Кто-то не хочет нести ответственность": из морга исчезли улики по делу ДТП с кортежем Ярославского

17:00

Звезду Женского Квартала ограбили, угрожая пистолетомВидео

16:58

"Готов сделать все необходимое": Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании "ЛДНР"Видео

16:55

США: признание Думой "ЛДНР" является явным нарушением Минских соглашений

16:46

Статус Донбасса и новые выборы: Шольц рассказал о переговорах с Зеленским и ПутинымВидео

16:31

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

16:28

Теперь Украина может контратаковать Россиюмнение

16:22

Ребенок сгорел, пока мама смотрела телевизор: на Тернопольщине в огне погибла девочка

16:16

Скандал на Евровидении-2022: справка о поездке певицы Алины Паш в Крым оказалась поддельнойВидео

16:10

Погода в Украине: каким будет конец февраляВидео

15:56

Если РФ признает "ЛДНР", Москва потребует больше территорий: в ЕС предупредили Украину об опасности

15:54

"Определенный ажиотаж сейчас есть": украинцы раскупают оружие и патроны на фоне угрозы вторжения РФВидео

15:39

Украинцы переплачивают за курятину на 20% больше, чем в ЕС: эксперты объяснили причиныВидео

15:37

Когда день медсестры 2022 – дата, душевные поздравления, открытки и картинки к празднику

15:14

Когда таблетки не помогают: Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли

15:01

Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы - СтолтенбергВидео

Реклама
14:59

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

14:41

Не дешевле 95 гривен за килограмм: украинцы вынуждены втридорога покупать отечественные огурцыВидео

14:41

Не будут объяснять маневры войск: РФ отказалась от участия во встрече ОБСЕ, которую созвала УкраинаВидео

14:32

Отвод войск РФ от границ Украины: в Офисе президента отреагировалиВидео

14:30

Главный плюс в истерии вокруг нападения Путинамнение

14:29

Шаг России по "ЛДНР" – эскалация и удар по Европе: у Зеленского объявили об угрозе краха "Минска"

14:25

День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14:17

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде

14:15

Минэкономики опубликовало новые цены на топливо в Украине: какая ситуация на АЗСВидео

13:56

Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять